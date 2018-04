„Äußerst motivierter Kämpfer“

Anzeige

Von einer Niederlage könne man jedoch nicht sprechen: „Allein der Vizemeistertitel ist ein großartiger Erfolg, auf den wir alle sehr stolz sind“, freut er sich und lässt wissen, dass sein Schützling einen für dessen sportliche Vita durchaus wichtigen Kampf bestritten habe. „Volkan musste sich im Laufe eines Tages auf verschiedenste Gegner einstimmen und konnte dahingehend neue Erfahrungen sammeln, die er zum Beispiel bei seinem nächsten Kampf in der Jenaer Sparkassen-Arena in die Tat umsetzen kann“, informiert Homm.

Dieser Kampf wird im Mai stattfinden – hier bestreitet aus den Reihen des Gym „Chok Dee“ auch Roman Hein, der (die FN berichteten) im Dezember 2017 bei der renommierten „Mix Fight Gala“ in Frankfurt am Main und seinen ersten Kampf in der professionellen A-Klasse als Gewinner verließ, seinen nächsten Kampf der Profiklasse.

Diese Erfolge wären jedoch nicht denkbar ohne die Unterstützung der Gemeinde: „Wir sind sehr froh darüber, dass Bürgermeister Rohm uns unsere Trainingsräume zur Verfügung stellt“, betont Alwin Homm im Gespräch.

Ebenso erfreulich mutet für ihn der Umstand an, dass das Gym „Chok Dee“ einen neuen Sponsor fand: Über Kontakte des „Ochsenwirts“ Wolfgang („Chuck“) Gärtner wurde der renommierte Sportkleidungs-Hersteller Jako auf die sympathischen Hardheimer Kampfsportler aufmerksam und spendete zehn Trainingsanzüge. ad

