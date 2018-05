Über 600 Wanderfreunde kamen ins Maintal

Anzeige

Hardheim/Bürgstadt.Ansteckende Wanderbegeisterung gab es am vergangenen Sonntag beim diesjährigen Odenwälder Wandertag in Bürgstadt im Landkreis Miltenberg: Über 600 Wanderfreudige aus den rund 100 Ortsgruppen des Odenwaldklubs (OWK) kamen zu dem Treff.

Für das große Programm war die Ortsgruppe Miltenberg mit Josef Ecke an der Spitze verantwortlich. Im überaus reizvollen Maintal mit den Städten Bürgstadt und Miltenberg waren die Wanderer den ganzen Tag unterwegs, um die Landschaft zu begutachten. Zu Fuß oder per Bus trafen die Teilnehmer am Sonntagmorgen in Bürgstadt mit seiner beeindruckenden Mittelmühle ein und nahmen von dort an den Programmangeboten teil. Die verschiedenen Ortsgruppen fanden sich alle, egal ob nach Wanderungen in eigener Regie oder nach unterschiedlichen Strecken, in Gruppen in der Mittelmühle ein.

Historische Führungen

Das vielseitige Programm wies begleitete Wanderungen und Führungen vor Ort auf. Es gab unter anderem unterschiedlich lange Wanderungen nach Bürgstadt und Miltenberg, es gab eine Führung in Bürgstadt mit Weinverkostung, eine Führung namens „Historisches Miltenberg und Bürgstadt“ sowie eine Führung im Museum Bürgstadt. Aber auch von selbst organisierten Vor-Ort-Wanderungen oder Besichtigungen in Bürgstadt machten die Teilnehmer regen Gebrauch. So zeigten sich beispielsweise die Wanderer der Ortsgruppe Hardheim nach ihrer Sternwanderung von Eichenbühl nach Bürgstadt höchst angetan und begeistert von der kulturell beeindruckenden Martinskapelle mit ihren wunderbaren Wandgemälden.