Überquerung der B 27 ist gefährlich

Anzeige

Zu wenig Überquerungshilfen

Es könne zwar nicht alle 300 Meter eine Querungshilfe geben, meinte Bürgermeister Rohm, aber nur drei auf der gesamten Ortsdurchfahrt seien eindeutig zu wenig. Querungshilfen seien auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und der bereits erwähnte Kreisel würde für Fußgänger letztlich nicht mehr Sicherheit bringen.

Die Anlage eines Zebrastreifens im Bereich der Esso-Tankstelle sei schwierig zu realisieren, so Rohm. „Wir werden das Thema in der nächsten Verkehrsschau nochmals aufgreifen“, versprach er. „Es kann nicht sein, dass ein Fußgänger vom Norma-Markt erst zum Erfapark gehen muss, um dort auf dem Zebrastreifen sicher die B 27 zu überqueren. „Das Gleiche wie mit der älteren Fußgängerin trifft an Schultagen auf die Schüler zu, die in der Mittagspause in den Norma-Markt einkaufen gehen“, erklärte Horst Bernhard. „Es läuft niemand erst zum Erfapark vor.“ Er selbst benötige mindestens zwei bis drei Minuten, um angesichts des dichten Verkehrs aus seinem an der B 27 liegenden Hof mit dem Wagen herauszukommen, merkte Horst Bernhard an. „Das Verkehrsaufkommen hat deutlich zugenommen.“ Diesen Aspekt sollte man auch bei der Frage berücksichtigen, ob auf dem angrenzenden Eirich-Gelände ein neuer Lebensmittelmarkt mit Ausfahrt auf die B 27 gebaut werden darf. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018