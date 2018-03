„Übertölpelt und nicht erwünscht“

Anzeige

Am vergangenen Mittwoch waren wir Besucher der Bürgerinformationsveranstaltung bezüglich des geplanten Windparks am Kornberg in der Hardheimer Erftalhalle.

Während der kurzen Begrüßung durch den Vertreter der Firma Zeag und die beiden Bürgermeister musste man leidvoll erfahren, dass öffentliche Fragen an die Protagonisten nicht erwünscht und somit verboten wurden! Beim anwesenden Publikum konnte man sofort große Betroffenheit, ja im wahrsten Sinne des Wortes, regelrecht Sprachlosigkeit ob diesem Info-Desaster feststellen.

Als Bürger darf man von Amtsträgern Souveränität und Transparenz in diesem durchaus schwierigen Themenfeld erwarten, aber sicherlich kein offenkundiges Wegducken von möglichen unangenehmen Fragen und Einwänden.