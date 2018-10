Aberwitzige „Hexen“ und „Nackte Tatsachen“ in der Erftalhalle

Hardheim.„Die Badische Landesbühne bietet auch in der Spielzeit 2018/2019 wieder fünf Theaterstücken in Hardheim.

Böse, aber auch aberwitzig

Die Spielsaison wird in Hardheim am Donnerstag, 18. Oktober, mit dem Stück „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi eröffnet. In dem Kammermusical lernen die Zuschauer die zwei Hexen Anna und Grete, die beide kurz vor ihrem neunten und letzten Leben stehen, kennen. In bösen, komischen und aberwitzigen Szenen und Liedern erzählen die Beiden, wie es ihnen als Frauen in zweitausend Jahren Zivilisation bisher ergangen ist. Zwischen Familie und Karriere, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stellt sich die Frage, inwiefern sich die Geschlechterollen über die Jahre wirklich verändert haben.

Mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn am Donnerstag, 20. Dezember, bekommen Theaterfreunde einen Einblick hinter die Kulissen einer etwas planlosen Theatergruppe. Diese steht kurz vor ihrer Premiere von „Nackte Tatsachen“. Doch bei der Generalprobe läuft nichts so, wie es soll.

Am Donnerstag, 4. April 2019, können die Besucher in das „Leben des Galilei“ eintauchen. Mit Hilfe neuer Instrumente war es Galileo Galilei möglich zu beweisen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Doch die Kirche hielt sich an der alten Wahrheit fest und wehrte sich gegen das kopernikanische Weltbild.

Und auf einmal taucht Jim auf

Bertolt Brecht stellte von Anfang an Wissen und Macht ins Zentrum seines Stücks. In „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams am Donnerstag, 16. Mai, ist Amanda Wingfield mit ihren erwachsenen Kindern Laura und Tom zu sehen. Auf der Suche nach Selbstverwirklichung entflieht jeder den trostlosen Aussichten des Alltags auf seine Weise. Bis Jim in das Leben der Familie tritt. Dieser ist nicht nur ein potenzieller Ehemann für Laura, sondern für alle auch die Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte.

Letzte Vorführung am 4. Juli

Den Abschluss bildet am Donnerstag, 4. Juli, die Freilichtaufführung im Juli mit „Don Camillo und Peppone“, dem Priester, der die konservativen Katholiken vertritt, und dem Sektionssekretär, der Anführer der Kommunistischen Partei ist. In der italienischen Po-Ebene mangelt es nicht an handfesten Konflikten und die Lage verschärft sich immer weiter. Alle Aufführungen finden in der Erftalhalle in Hardheim statt und beginnen um 19.30 Uhr.

Die Freilichtaufführung erfolgt bei geeignetem Wetter auf dem Schlossplatz (Beginn gegen 20.30 Uhr).

Weitere Informationen gibt es im Bürgermeisteramt Hardheim bei Annette Mayerhöfer, Zimmer 17, Telefon 0 62 83 / 58 51.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018