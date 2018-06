Abgeordneten über die Schulter geschaut

Anzeige

Hardheim/Buchen.M ehr als „nur Ausflüge“ sind die Fahrten der VHS-Außenstelle Hardheim. Denn diese verfolgen insbesondere das Ziel der Information und Weiterbildung von Erwachsenen. Die Angebote, wie zum Beispiel der Besuch des Landtags von Baden-Württemberg in Stuttgart am Donnerstag – werden von Teilnehmern aus der ganzen Region – auch aus dem benachbarten Main-Tauber-Kreis – dankbar genutzt. Bei der Fahrt nach Stuttgart war neben der Teilnahme an einer Plenarsitzung auch der Besuch der Staatsgalerie, des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg und der Stauffenberg-Erinnerungsstätte möglich.

Die 35 Teilnehmer erlebten die Aussprache einen Teil des Tagesordnungspunktes „Beschlussempfehlung und Bericht des Ständigen Ausschusses zu der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und zu der Informationsfreiheit mit den abschließenden Betrachtungen von Innenminister Strobl“ mit, ehe die nächsten acht Tagesordnungspunkte in Form von Beschlussempfehlungen der entsprechenden Ausschüsse pauschal abgetan wurden und die Sitzung danach endete.

Beim Abgeordnetengespräch ließ sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, von einem Repräsentanten der CDU aus dem schwäbischen Raum vertreten, da er an einer Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder und des Bundes in Saarbrücken teilnehmen musste.