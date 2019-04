Abwechslungsreiche Zeit

Höpfingen.Auf 25 abwechslungsreiche Jahre kann der Höpfinger Pflegedienst Dargatz zurückschauen. Die Zeit war geprägt von intensiver Aufbauarbeit und ständiger Anpassung an Reformen und gesetzliche Veränderungen. Mit drei Mitarbeitern wurde die Firma am 1. April 1994 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 15 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, und ist im Altkreis Buchen tätig.

Der Pflegedienst wurde vom medizinischen Dienst der Krankenkasse in den vergangenen Jahren immer mit 1,0 bewertet. Das Familienunternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum rund um die Betreuung in den eigenen vier Wänden: von der Grundpflege und der Behandlungspflege über die Betreuung Schwerstkranker bis hin zur hauswirtschaftlichen Versorgung. Dargatz unterstützt bei behördlichen Dingen, besorgt Pflegematerialien, Pflegehilfsmittel und ist Partner in Sachen Hausnotruf. In der Zukunft will der Betrieb weiter wachsen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019