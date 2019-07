Acht erlebnisreiche Tage in England

Hardheim.Die achten Klassen der Realschule Hardheim unternahmen vom 6. Juli bis 13. Juli eine Sprachreise nach England. Im Zentrum stand die an der südlichen Küste gelegene Stadt Eastbourne, wo die Jugendlichen bei Gasteltern ein Quartier beziehen konnten. In dem dortigen Eastbourne College nahmen die Hardheimer Schüler an drei Vormittagen am englischsprachigen Unterricht teil, ehe sich nach einer kurzen Pause verschiedene Unternehmungen angliederten. Gemeinsam mit den betreuenden Lehrkräften Bergmann, Bundschuh und Schnepf wurden Ausflüge – unter anderem nach Brighton sowie nach Portsmouth zu den Historc Dockyardist (Museumshafen) in Portsmouth unternommen. Finanziell wurde der Ausflug vom Förderverein unterstützt um den Schülern die Möglichkeit zu geben, die imposanten Schiffe zu erkunden. Am vorletzten Tag wurde die Hauptstadt London besucht. Dort fand eine Challenge statt, wobei die Schüler dabei die weltberühmten Sehenswürdigkeiten besuchen konnten. Am letzten Tag genossen die Schüler nochmals ein Strandtag in Eastbourne bevor es wieder auf Heimreise ging.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019