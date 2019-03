Actionreicher „Lasertag“

Schweinberg.Unter dem Motto „Action, Fun und Teamwork“ unternahmen die Musiker der Schweinberger Miniband am Samstag ihren Jahresausflug in die „World of Lasertag“-Arena nach Eppelheim. Gemeinsam mit Jugendleiterin Teresa Leiblein, Dirigent Kevin Nied und einigen Betreuern versuchten sich die Kids am neuen Trendsport „Lasertag“, eine moderne Variante von Räuber und Gendarm.

Zunächst wurden die knapp 30 Teilnehmer in verschiedene Gruppen eingeteilt und im Rahmen einer kurzen Einführung mit den Lasertag-Spielregeln vertraut gemacht. Mit speziellen Hightech-Westen und „Phasern“ ausgestattet, ging es auf die etwa 500 Quadratmeter große, labyrinthartige Spielfläche mit diversen Hindernissen, Sound- und Lichteffekten. Die einzelnen Gruppen versuchten, die gegnerischen Mannschaften mit Laserstrahlen zu treffen und somit möglichst viele Punkte zu erzielen. Dabei kam es nicht nur auf Schnelligkeit und taktischem Vorgehen, sondern auch auf Teamgeist und gutes Reaktionsvermögen an. Nach drei Stunden Action und einer kleinen Stärkung besuchte man auf dem Rückweg noch einen Outdoor-Spielplatz in Heidelberg.

„MVS fior Kids“ am 4. Mai

Der Musikverein Schweinberg legt viel Wert auf eine gezielte Jugendförderung und unterstützt die Ausbildung von Nachwuchsmusikern sowohl ideell als auch finanziell. Die musikalische Ausbildung erfolgt in Kooperation mit der Musikschule Hardheim. Neueinsteigern wird kostenlos ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zur Nachwuchsarbeit des Musikvereins Schweinberg gibt es bei Jugendleiterin Teresa Leiblein, Telefon 06283/ 5099804, jugend@mv-schweinberg.de oder im Internet unter www.mv-schweinberg.de/mvs-for-kids. In diesem Zusammenhang geht das Nachwuchsprogramm „MVS for Kids“ am Samstag, 4. Mai, in eine neue Runde. Anmeldungen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren können ab sofort bei der Jugendleiterin eingehen.

