Adventsatmosphäre passend dargestellt

Hardheim.Beim Kinderkonzert der Musikschule Hardheim im Rahmen des Hardheimer Weihnachtsmarktes präsentierten die Schüler ihr Können unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“.

Über die Grenzen Hardheims

Dabei wurden besondere Akzente gesetzt bei der Auswahl der jeweiligen Musikstücke, mit denen die Atmosphäre der Adventszeit mit dazu passenden Melodien charakterisiert wurde. Auffallend war, dass die Musikschule Hardheim ihre Lehrer musikalische Kinder nicht nur in Hardheim, sondern im gesamten Umkreis und unter anderem in musikalischer Früherziehung in Königheim, Gerichtstetten, Pülfringen, Schweinberg, Schweinberg und Weikerstetten unterrichten lässt. Z

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018