Aktive Mitglieder-Werbung ist das Ziel

Die mit viel Aufwand betriebene Mitgestaltung des Hardheimer Sommerfestes durch fleißige TC-Mitglieder habe nur einen geringen Ertrag erbracht, so Klohe, und weiter: Mit Unterstützung der Firma Hollerbach als Sponsor konnte eine neue Ballmaschine angeschafft werden. Konstruktiv verlaufen seien die zahlreichen Sitzungen.

Anschließend erinnerte die Vorsitzende unter anderem an die Durchführung des Tennis-Food-Cups, an das erfolgreiche OTM-Turnier und an die Bemühungen um den weiteren Ausbau der Jugendarbeit mit dem von Stefan Müller offerierten Ferienprogramm. Neue Maßnahmen zur Steigerung der Nutzung des kostenlosen Schnuppertrainings wurden ebenfalls ersichtlich gemacht. Erinnert wurde an die Erwartung der Ableistung von Arbeitsstunden, ehe sich die Vorsitzende für die Einsätze zur Behebung von Wasserschäden im Clubheim bedankte.

Dass sie das letzte Vereinsjahr auch finanziell als ordentlich charakterisieren konnte, konstatierten die Mitglieder mit Genugtuung und nahmen dann Kenntnis von den bevorstehenden Vereinsvorhaben.

Die Tennisplätze werden in Kürze zur Verfügung stehen, zumal am 28. April die Saisoneröffnung und am Samstag, 5. Mai, der Auftakt zur neuen Medenrunde mit dem Heimspiel der „Herren 60“ gegen den TSG Heidelberger SC/TSV Pfaffengrund 1 und am Sonntag, 6. Mai, mit der Begegnung der „Herren 2“ gegen TSC SW Krautheim 1 bevorstehen.

Hinweise gab es zum ersten Schleifchen-Turnier mit Brunch am 27. Mai, zur erneuten Beteiligung am Sommerfest (8. bis 10. Juni), zu den Clubmeisterschaften und dem Tennis-Food-Cup. Wert legt der TC auch auf die erneute Durchführung der 22. Offenen Odenwald-Tauber- Meisterschaften um den „Sparkasse Tauberfranken Cup“ (OTM) vom 6. bis 9. September. Bei diesem können die Junioren in den Altersgruppen U 10 bis U 18 wertvolle Punkte sammeln, um die Leistungsklassen für die nächste Saison zu verbessern.

Die Rede war außerdem von einem denkbaren zweiten Schleifchen-Turnier, von einem LK-Leistungsturnier sowie von weiteren, viel versprechenden Vorhaben, für die rege Beteiligung erhofft wird.

Daniel Gotthardt als Sportwart befasste sich mit der Herrichtung der Plätze, deren Zustand er im allgemeinen als sehr gut einstufte, ehe er an das Abschneiden der einzelnen Mannschaften des TC Hardheim bei den Medenspielen erinnerte:

„Damen 1“ fünfter Platz Kreisliga, die „Herren 1“ in der 2. Bezirksklasse nach Aufstieg Platz fünf, „Herren 2“ nach Aufstieg in die erste Kreisliga Platz fünf, „Herren 40“ ungeschlagen Platz eins in der ersten Kreisliga und damit Aufstieg in die zweite Bezirksklasse, „Herren 55“ Oberliga als erster bezirksübergreifender Liga Platz fünf in Spielgemeinschaft mit dem TC Külsheim und „Herren 70“ zweite Bezirksliga dritter Platz in Spielgemeinschaft mit dem TC Walldürn.

Weiter befasste sich der Sportwart mit Überlegungen zu den Clubmeisterschaften und dem Bürgermeisterpokal, mit dem TC-Food- Cup und dem Leistungsklassenturnier sowie dem OTM-Turnier, dessen Attraktivität er besonderes Interesse gewidmet und gesichert wissen wollte.

Jugendwart Stefan Müller informierte über das von ihm inzwischen alljährlich angebotene Ferienangebot für junge Tennisinteressierte, das in diesem Jahr vom 30. Juli bis 1. August stattfinden wird.

Zudem gab er Hinweise zum freitags angebotenen Jugendtraining mit einem Trainer und zu der Jugendclubmeisterschaft sowie zu der U 14- und U 16-Spielgemeinschaft mit Külsheim.

Schatzmeisterin Gertrud Henn beleuchtete die zufriedenstellende finanzielle Situation des TC und bekam von Günter Tomann als Kassenprüfer und auch im Auftrag von Fritz-Peter Schwarz die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte bestätigt. In Verbindung mit den finanziellen Angelegenheiten wurde die Erwartung des Konsums des clubeigenen Getränkeangebotes bei Clubheimnutzung betont und unter anderem die Verrechnung von Arbeitsstunden und die Beteiligung am Schleifchenturnier angesprochen.

Die Grüße des Bürgermeisters überbrachte Eric Bachmann, der die rege Diskussion im Verlauf der Versammlung und die dabei eingebrachten guten Anregungen lobte. Er bedankte sich für die vom Tennisclub bei Gemeindeveranstaltungen eingebrachte Aktivität, wie das Kindern und Jugendlichen unterbreitete Ferienprogramm.

Bachmann lobte zudem die Idee, bei TC-Heimspielen Radfahrer auf einen dabei möglichen Radtreff hinzuweisen. Seinem Antrag auf Entlastung wurde anschließend einstimmig entsprochen.

Mit regem Gedankenaustausch und mancherlei Empfehlungen und Ratschlägen im erfolgreichen Bemühen zur Werbung von Interessenten für den Tennissport und Neumitgliedern und Beisammensein schloss der Abend. Z

