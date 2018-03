Albrecht Herbst ein „Kind des Erftals“

Anzeige

Hardheim.Bei bester Gesundheit feierte Albrecht Herbst am Freitag seinen 85. Geburtstag. Der große Gönner der Hardheimer Vereine, vor allem der TVH-Fußballer, hatte Freunde und Familie in die „Wohlfahrtsmühle“ eingeladen. Und ganz nach dem Geschmack des Jubilars wurde dort zünftig bei viel Gesang und Spaß gefeiert. Unter anderem hatten Mitglieder des Skatklubs „do hanne“ ein Lied für ihren ältesten Mitspieler gedichtet. Arnold Hollerbach bezeichnete in einem kurzen Grußwort den Jubilar als „ein Kind des Erftals und ein Hardheimer Original“. Zu den Gratulanten gehörten an diesem Abend auch Eric Bachmann und Klaus Kressner als Vertreter des Vorstands des TV Hardheim. Später stießen noch die aktiven TVH-Fußballer zur Feier und schenkten dem Jubilar ein Trikot mit der Rückennummer 85. Geschenke hatte Herbst sonst nicht entgegengenommen. Stattdessen hatte er um Spenden für das Krankenhaus gebeten. mf