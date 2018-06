Alle haben Abschlussprüfung bestanden

Anzeige

Hardheim.„Bestanden“ haben alle 35 Schüler der beiden zehnten Klassen der Realschule Hardheim die Prüfungen zum Erwerb der Mittleren Reife. Dieser erfreuliche Mitteilung gab Patrick Schmid von der Realschule Walldürn als Prüfungsvorsitzender gestern Morgen bei der abschließenden Zusammenkunft bekannt. Anwesend waren auch Rektor Harald Mayer sowie die Klassenlehrern Birgit Becker und Andreas Philipp.

Der Prüfungsvorsitzende zeigte sich angetan von den „sehr guten Ergebnissen“ der beiden Klassen , ließ ihnen Gratulation und gute Wünsche zum erfolgreichen Schritt in einen weiteren Lebensabschnitt zugehen und erkannte auch die gute Arbeit der Klassenlehrer und der an den Prüfungen beteiligten Fachlehrer an.

Dankesworte für die gastfreundliche Aufnahme an der Hardheimer Realschule wurden von ihm auch nicht vergessen, ehe er dann mit Einzelheiten zum Prüfungsergebnis aufwartete. Demnach erzielten die beiden Klassen 10a und 10b den Gesamtdurchschnitt von 2,2. Bei der 10a wurde der Durchschnitt von 2,1 erreicht, bei der 10 b von 2,4.