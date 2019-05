Alle Karten für das BVB-Spiel bereits vergriffen

Schweinberg.Ein „Jahrhundertereignis von besonderem Kaliber“ wirft seine Schatten voraus: Das wurde am Samstag beim offiziellen Kartenvorverkauf für das im Zuge der Aral-Aktion „Punktet euch den BVB“ gewonnene Freundschaftsspiel des FC Schweinberg gegen die Elf des Bundesligisten Borussia Dortmund mehr als deutlich. Die Interessenten standen bereits am frühen Morgen Schlange vor der Schweinberger Turnhalle. „Das Interesse am Kartenvorverkauf war wie erwartet sehr groß. Etwa 450 BVB-Fans standen für die begehrten Eintrittskarten an, alle Gäste konnten bedient werden, keiner fuhr ohne Karten nach Hause. Der Kartenvorverkauf verlief völlig entspannt und war vom FCS professionell organisiert. In nur 40 Minuten war die lange Warteschlange abgearbeitet. Besser hätte der Vorverkauf nicht laufen können – die Partie ist ausverkauft“, freuten sich die Verantwortlichen. Bild: Adrian Brosch

