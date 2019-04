Alle Vorschläge wurden zugelassen

Hardheim.In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 26. Mai traf der der Gemeindewahlausschuss am Montag zu einer öffentlichen Sitzung. Dieser stellte nach eingehender Prüfung fest, dass alle Wahlvorschläge im Gemeindebereich von Hardheim fristgerecht eingereicht wurden und formal nicht zu beanstanden waren, so dass diese vom Gemeindewahlausschuss alle zugelassen wurde.

Keine ...