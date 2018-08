Alles dreht sich um die Kartoffel

Gerichtstetten.Der Bürgerverein Gerichtstetten veranstaltet am 8. und 9. September das Kartoffelfest im Keltendorf. Eröffnet wird es am Samstag, 8. September, um 18 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst.

Neben einer ganzen Reihe von Attraktionen, wie dem Kinderprogramm und einer Kartoffelausstellung werden traditionelle hausgemachte Kartoffelgerichte angeboten. Um 15.30 Uhr wird im Festzelt die schwerste Kartoffel prämiert.

Das Programm:

Samstag, 8. September: 18 Uhr Eröffnung des Karschdäider Kartoffelfest, Gerichte vom eigenen Kartoffeldämpfer; 20 Uhr geselliger und fröhlicher Abend mit dem Duo „SchallMassel“, Pop und Rock mit deutschen Texten.

Sonntag, 9. September: 10.30 Uhr Wortgottesfeier im Keltendorf , danach Festbetrieb, Mittagessen, Gerichte vom eigenen Kartoffeldämpfer; 15.30 Uhr Prämierung der schwersten Kartoffel.

