„Alles sehr frisch und vage“

Hardheim.Die Ereignisse überschlagen sich, seit am Montagabend bekannt wurde, dass das Materiallager der Bundeswehr in Hardheim reaktiviert wird. „Alles ist noch frisch, vage und hektisch“, so dessen Leiter Hauptmann Andreas Hofmann gestern im Gepräch mit den Fränkischen Nachrichten. Denn Einzelheiten müssen nun erst nach und nach von den übergeordneten Stellen der ortsfesten logistischen Einrichtung der Bundeswehr und dem Verteidigungsministerium realisiert werden.

„Ich warte meine Befehle ab“, so Hofmann, der sich nachhaltig für den Erhalt „seines Depots“ eingesetzt hat.

Vorrangiger Auftrag sei es nach wie vor, die bisherige Struktur und Dienststelle aufzulösen. Daran habe sich auch durch die aktuelle Umorientierung nichts geändert. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, erklärt Hofmann. „Wir machen ganz normal weiter und räumen nach der offiziellen Auflösung die Liegenschaft.“ Er selbst gehe zum 30. September in Pension. Auch für die verbliebenen Mitarbeiter ändere sich – zumindest Stand gestern – nichts. Das „alte“ Materiallager werde wie beschlossen aufgelöst und dann ab 2021 ein neues eingerichtet. Alles Weitere, auch wem dieses dann unterstellt ist, weiß man noch nicht.

Möglicherweise wird ein Nachkommando eingesetzt. Schließlich muss die militärische Liegenschaft instand gehalten werden, bis das neue Materiallager aufgebaut und in Dienst gestellt ist.

Es könnte auch sein, dass in der „Interimzeit“ die geplanten Investitionen von rund 17 Millionen Euro realisiert werden und die Liegenschaft baulich und technisch in Schuss gebracht wird. i.E.

