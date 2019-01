Allgemeiner Kanalisationsplan wird überarbeitet und fortgeschrieben

Hardheim.Die Gemeinde Hardheim ist bemüht, im Baugebiet „Trieb“ möglichst bald neue Bauplätze anbieten zu können. Dazu sind diverse Leistungen im Vorfeld der Erschließung erforderlich. Unter anderem muss der allgemeine Kanalisationsplan (AKP) fortgeschrieben und überarbeitet werden. Die Arbeiten hierfür in dem mit dem Umweltschutzamt festgelegten Umfang vergab der Gemeinderat am Montag an das Ingenieurbüro Walter + Partner GbR (Tauberbischofsheim/Adelsheim) zum Angebotspreis von 69 861 Euro. Diesem liegen nach Darstellung von Bürgermeister Rohm bereits die wichtigsten Unterlagen vor, so dass Synergieeffekte genutzt werden könnten.

Einzelheiten stellte Bauamtsleiterin Denise Reichert vor: 1993 wurde durch das Ingenieurbüro Hohlwegler mit der Erstellung eines ersten AKP für den Kernort Hardheim begonnen. Dieser wurde unter Einbeziehung der Schmutzfrachtberechnung 1998 fertiggestellt.

Da sich in den vergangenen Jahren sowohl die Bemessungsgrundlagen (Regenergiebigkeit und -häufigkeit, Einleitwerte) wie auch das Bemessungsverfahren geändert haben, sind aus Sicht des Umweltschutzamtes ein aktueller AKP und eine entsprechend abgestimmte Schmutzfrachtberechnung unerlässlich zur wasserrechtlichen Genehmigung des Baugebiets „Trieb“.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden in den letzten 20 Jahren weitestgehend umgesetzt. Aufgrund stärkerer Niederschläge konnten jedoch nicht alle Engpässe entschärft werden. Hier gilt es, kostengünstige Lösungen zu suchen.

Die Planungskosten für die gemeindeeigenen Kanäle (32 200 Meter, 69 861 Euro) muss die Gemeinde tragen, für die innerörtlichen Verbindungskanäle (3800 Meter) und die Schmutzfrachtberechnung (8369 Euro) der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen. Das Vorhaben sei im Haushalt nicht aufgenommen, hieß es auf Anfrage von Klaus Schneider. Das verzögere aber nicht die Erschließung des neuen Baugebietes „Trieb II“, so die Bauamtsleiterin. Große zukünftige Bauvorhaben wie die geplante Bebauung des Eirich-Geländes in der Würzbuger Straße werden im AKP aktuell nicht berücksichtigt, erfuhr Arnold Knörzer auf Anfrage. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019