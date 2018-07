Als Vertreter des Bundestags in den USA

Anzeige

Danach folgten Gespräche mit Alois Gerig. „Diese Selektion ist sehr wichtig. Die psychische und physische Stabilität aller Bewerber muss gewährleistet sein“, berichtet er aus seinen Erfahrungen.

Christian Klenk erinnert sich noch gut an den Auswahltag der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. „Dort war ich einer von 40 jungen Erwachsenen und musste auch meine Sprachkenntnisse in Englisch unter Beweis stellen“, schildert er.

Aber was erhofft man sich von einer solchen „Reise“ in die USA, gerade in politisch durchaus als „aufgeladen“ zu bezeichnenden Zeiten? Maren Blaha findet klare Worte: „Mir geht es darum, eine gänzlich andere Kultur bewusst wahrzunehmen und zu sehen, wie Jugendliche in ihrer Schullandschaft aufwachsen“, sagt die 17-jährige Adelsheimerin, die sich „auch mit den Einwohnern über US-Politik austauschen möchte“ und sich interkulturelle Freundschaften erhofft.

Englischkenntnisse verbessern

Christian Klenk hat eher berufliche Aspekte im Auge: „Ich möchte einerseits ‚was anderes sehen’, aber andererseits auch mein Englisch weiter verbessern und Berufserfahrung sammeln“, betont er und verweist auf den Wunsch nach Kontakten, die vielleicht auch beruflich nutzbar sind und vielleicht zu Freundschaften fürs Leben führen.

Das Jahr in den USA sei für ihn gerade aus diesem Grund auch von besonderer Bedeutung: „Aufgrund der starken Exportorientierung vieler Betriebe sind die Vereinigten Staaten ein wichtiger Markt. Dahingehend ist es gut zu wissen, wie die Unternehmen jenseits des Atlantiks denken und handeln und wie sie sich diesbezüglich von deutschen Firmen unterscheiden.“

Während die 17-Jährige nach aktuellem Stand am 8. August in die „Staaten“ fliegt und in der Stadt Pueblo im Bundesstaat Colorado bei einer Gastfamilie wohnt, weiß der 20-jährige Creglinger noch nicht, wo er genau als „Junior-Botschafter“ wirken wird: „Ich fliege erst einmal nach New York und werde dort zugeteilt“, erklärt er und gibt bekannt, ein halbes Jahr auf einem College und ein weiteres halbes Jahr als Praktikant zu verbringen. „Der Rest ergibt sich in Amerika“, sagt Klenk, der seine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bei der Harthausener Firma Wittenstein SE absolvierte.

Erste Kontakte zur Gastfamilie

Maren Blaha unterhält bereits Kontakte zur Gastfamilie in den Vereinigten Staaten, die sogar eine Verbindung nach Deutschland hat: „Ihr Sohn weilte über das Parlamentarischen Patenschafts-Programm für ein Jahr in Jena, wobei man sich leider nicht treffen konnte“, berichtet die Schülerin eines Mosbacher Gymnasiums.

Alois Gerig freut sich über die Wahl zweier junger Menschen aus seinem Wahlkreis. „Sie können auf dieser nur einmal im Leben mögliche Gelegenheit sehr wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg sammeln, ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern und vielleicht auch Freundschaften finden“, bemerkt der CDU-Politiker. Das können ab August Maren Blaha und Christian Klenk. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018