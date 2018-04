Alte Fahrzeughalle erhält ein neues Dach

Anzeige

Hardheim.Die Vorbereitungen zur Sanierung des maroden Daches der alten Fahrzeugbaracken der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim in der Jahnstraße haben begonnen. Die Arbeiten sollen, so Bauamtsleiterin Denise Reichert auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten, bis Montagabend abgeschlossen sein.

Die Garagen können nicht mehr genutzt werden, weil in einem statischen Gutachten Mängel und vor allem die Gefahr von Instabilität festgestellt wurde. Die Feuerwehr reagierte schnell und parkte ihre Fahrzeuge um. Angesichts der zu erwartenden großen Zukunftslösung (neues Gerätehaus) will man nicht unnötig viel Geld in die Hand nehmen.

Der Bauhof wird das bestehenden Nagelverbunddaches aus dem Jahr 1947 abdecken. Die Zimmerei Schmitt & Eisenhauer hat schon in der Vergangenheit Reparaturen an dem Gebäude ausgeführt. Sie wurde deshalb auch vom Gemeinderat einstimmig mit der Baumaßnahme beauftragt. Diese sieht ein neues Satteldach in einfacher Konstruktion (Dachneigung 22 Grad) vor. Die Eindeckung erfolgt mit Trapezblech.