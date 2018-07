Alte Handys für guten Zweck

Anzeige

Hardheim.Die in Fachgeschäften Hardheims und den Kirchen aufgestellten Handy-Sammelboxen der Kolpingsfamilien der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland erwiesen sich als voller Erfolg: Rund 200 alte Handy wurden bislang abgegeben und beim Hilfswerk Missio recycelt.

„Handysäulen“ aufgestellt

Als Nachfolger warten nun „Handysäulen“, die vom Kolping-Vorsitzenden Alexandre Ost gezimmert wurden, auf ausgedienten Mobiltelefone.

Die in Deutschland nicht mehr gebrauchten Handys werden gesammelt und beim Hilfswerk Missio recycelt, wo mit der „Aktion Schutzengel“ für Familien in Not die dramatische Situation von Familien im Kongo in den Blick genommen und gezielt geholfen wird.