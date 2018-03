Alte Tradition am vierten Fastensonntag

Anzeige

Rüdental.Rund 70 Jahre liegen zwischen den beiden Fotoaufnahmen auf der Collage. Beide Aufnahmen (aus den Jahren 1942 und 2011) entstanden im Hardheimer Weiler Rüdental. Hier wird die alte Tradition der Winterverbrennung oder Winteraustreibung am vierten Fastensonntag gepflegt. Der Fastensonntag wird auch als „Lätare“, vom lateinischen „laetare“ (übersetzt: freue dich), bezeichnet. Dabei wird eine Strohpuppe auf einem Stecken durch den Ort getragen, welche den Winter symbolisieren soll. Dazu wird an den Haustüren gehalten und der folgende Spruch, auch in geringer Abwandlung, aufgesagt: „Aah raus, der Bouts is haus, die Katz die klettert de Boom naus, der Boom fängt oh zu brenne, renne, renne, renne! Is e alde Fraa im Haus, langt se unse Aa raus odder e Stückle Speck; ehr gemmer von der Hausdür net weg.“ Je nachdem, wie die Kinder beschenkt werden, wird entweder „Glück ins Haus von unne oh bis obbe naus“ oder „Pech ins Haus von unne oh bis obbe naus“ den Bewohnern gewünscht. En