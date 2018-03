Alte und neue Berufe vorgestellt

Anzeige

Hardheim.Auf alte und neue Berufe ging das zweite am Walter-Hohmann-Schulverbund in Kooperation mit dem Heidelberger Verein „WerkstattSchule“ durchgeführte „KooBo-Z“-Projekt (Kooperative Berufsorientierung mit neu Zugewanderten) ein. Gemeinsam mit David Grimaud und Isabelle Semma produzierten die Jugendlichen der Vorbereitungsklasse (VKL) II einen Film, der am Dienstag in der Aula präsentiert wurde.

Schulleiter Harald Mayer und Klassenlehrerin Jenny Köhler bekundeten eingangs ihre Freude über die erneute Realisation einer Zusammenarbeit. „Als die Klasse erfuhr, dass David Grimaud und Isabelle Semma wieder zu uns kommen, ging die Stimmung spontan nach oben“, bemerkte Jenny Köhler und erwähnte, dass die Jugendlichen „auch dieses Mal begeistert dabei waren“. Nachdem sie von Grimaud Sprechunterricht und Instruktionen für das Sprechen vor Publikum erhalten hatten, ging es an die Arbeit.

Quer durch die Geschäftswelt

Der 20-minütige Kurzfilm ermöglichte schließlich ein Wiedersehen mit zahlreichen „alten Bekannten“ aus Hardheim, die teilweise auch im Publikum anzutreffen waren: Die zwischen elf und 15 Jahre alten Jugendlichen aus Rumänien, Afghanistan, Ghana, Ungarn, der Ukraine und Spanien reisten quer durch die örtliche Geschäftswelt und informierten sich zum Beispiel bei einer von Peter Biller geleiteten Führung durch das Erfatal-Museum, bei Optikermeister Michael Gärtner (Uhren-Optik Gärtner), Floristin Sonja Haumann („Flower-Power“) und Bäckermeister Peter Thorwart über alte und neue Berufe.