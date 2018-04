An Kinder denken

Anzeige

LMit Unverständnis wurde der Artikel zu den im Gemeinderat diskutierten Mäharbeiten des dem Kindergarten zur Verfügung gestellten Gartengrundstücks in der Thüringer Straße zur Kenntnis genommen. Das Gartengrundstück wird seit Jahren mit großer Freude vom Gemeindekindergarten genutzt und auch von den Kindern, den Erzieherinnen und den Eltern in wiederkehrenden Aktionen gepflegt. Es bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten Kräuter anzupflanzen, am Bach zu spielen, die Natur zu erleben. Vögel zu beobachten und zu spielen.

Nun scheint es, als greife in Hardheim nicht nur die Missgunst mancher Bürger und Bürgerinnen um sich, sondern als würden viel mehr die seit längerem bestehenden Zwistigkeiten zwischen manchen Gemeinderatsmitgliedern und dem Bürgermeister Volker Rohm nun auch auf dem Rücken der Kinder des Gemeindekindergartens ausgetragen. Es fragt sich der geneigte Leser, ob die Mäharbeiten eines vom Gemeindekindergarten genutzten Gartengrundstücks dieselben Diskussionen aufgeworfen hätten, wenn der Grundstückseigner nicht Herr Rohm wäre. Man sollte annehmen, dass es im Interesse aller sein sollte, eine unbürokratische Lösung im Sinne der Kinder zu finden, anstatt die Diskussion um die Mäharbeiten durch das Bestehen auf Formalitäten in die Länge zu ziehen und persönliche Differenzen zum Ausdruck zu bringen. So können wir Eltern nur hoffen, dass alle an der Lösungsfindung Beteiligten daran denken, dass sie selbst einmal Kinder waren und die Gartennutzung bald wieder möglich sein wird.