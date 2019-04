Andreas Knapp spricht in Hardheim

Hardheim.Pfr. Andreas Knapp, der aus Hettingen stammt, feiert am Freitag, 10. Mai, mit der Gemeinde um 18.30 Uhr die Messe. Im Anschluss lädt die Gruppe „Zeit für Neues“ alle Interessierten ins Pfarrheim ein, wo der Buchautor und Priester um 19.30 Uhr aus seinem Buch „Die letzten Christen“ liest.

Andreas Knapp ist Autor zahlreicher Bände mit geistlichen Gedichten und gilt als einer der bekanntesten spirituellen Lyriker Deutschlands. Heute lebt er mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbau in Leipzig, Sie versuchen gemeinsam, das Evangelium in ihrem Alltag umzusetzen. So engagiert sich Knapp in der Gefängnisseelsorge setzt sich für Christen ein, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.

So kommt Andreas Knapp mit Menschen am Rande der Gesellschaft in engen Kontakt. Auf diesem Weg hat er einen syrischen Christen kennengelernt, der ihn bat, ihn zur Beerdigung seines Vaters in seine Heimat zu begleiten. Dadurch wurde er mit den Lebensbedingungen der dort verbliebenen Christen konfrontiert, die in ihrer Tradition unmittelbar auf die Urchristen zurückgehen. Von den Spuren, die diese Reise hinterlassen hat, berichtet Knapp an diesem Abend. Der Eintritt ist frei. Der Erlös kommt den Projekten von Bruder Andreas Knapp zugute.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019