Angebot der Gemeinde Erste-Hilfe-Kurs für Hardheimer Vereine

Hardheim.Nach dem erfolgreichen Start der Weiterbildungsthemen im Rahmen der Vereinsförderung der Gemeinde Hardheim wird nun ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten für Übungsleiter, Trainer, Ausbilder und Gruppenleiter aller Vereine von Hardheim und seiner Ortsteile. Der ganztägige Kurs findet am Samstag, 29. September, von 8 bis 16.30 Uhr im DRK-Vereinsheim an der Querspange statt. Die Kosten für Tagungsgetränke und ein gemeinsames Mittagessen übernimmt die Gemeinde Hardheim. Für die Teilnehmer aus einem Sportverein können die Lehrgangsgebühren über die Berufsgenossenschaft abgerechnet werden. In allen anderen Fällen werden sie von der Arnold Hollerbach-Stiftung übernommen. Verbindliche Anmeldungen hierzu können ab sofort im Rathaus (Telefon 06283/5851, Annette Mayerhöfer) erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Reservierungen erfolgen nach dem Datum der Anmeldung. Für den Fall, dass der Kurs überbelegt werden sollte, wird die Gemeindeverwaltung einen weiteren Lehrgang zu den gleichen Bedingungen organisieren.