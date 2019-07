Angehörige der Großfamilie Eckert trafen sich in Gerichtstetten

Gerichtstetten.Beim „Eckert-Treffen“ gaben sich die Nachkommen von Josef Eckert am Wochenende in Gerichtstetten ein Stelldichein. Josef Eckert hatte zehn Kinder, 18 Enkel, 33 Urenkel und 26 Ururenkel. Die Nachfahren reisten mit ihren Familien aus allen Richtungen Deutschlands an. Zuletzt im Jahr 2000 trafen sich die „Eckerts“ nunmehr zum dritten Mal. Peter Eckert, Ulla Eckert und Sandra Hörner hatten das Treffen organisiert. Man schwelgte in Erinnerungen an fast schon vergessene Tage und führte Gesprächen über die aktuelle Situation, das Familiengeschehen, Freundschaften und Verbindungen. Dreh und Angelpunkt war das Gasthaus „Ochsen“, aber auch in Gerichtstetten selbst gab es durch die kontinuierlichen Veränderungen der vergangenen Jahre vieles zu sehen. Bild: Wolfgang Weniger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019