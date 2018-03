Angler erbrachten 349 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Anzeige

Hardheim.Mit einer Bach-Reinigungsaktion und der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des Sportfischervereins Erftal ein Aktivwochenende hinter sich. Zunächst fand am Samstagmorgen bei erfreulich reger Beteiligung von 23 Aktiven die Säuberungsaktion an Hoffenbach und Erfa von der Steinemühle bis zur TBA statt. Dem schloss sich am Samstagabend im katholischen Pfarrheim die Generalversammlung an.

Der Begrüßung zur Versammlung ließ Vorsitzender Mark Müller das Totengedenken folgen. Der Verein habe von drei verdienten Mitgliedern Abschied nehmen müssen. Denn neben dem über lange Jahre als Beisitzer aktiven Josef Bayer und dem 43 Jahre dem Verein angehörenden Manfred Volpp verlor der Verein auch Klaus Fleischer. Er war Gründungsmitglied, 16 Jahre verdienstvoller erster und drei Jahre zweiter Vorsitzender. „Er war treibende Kraft in der Entstehungszeit. Er machte die Angelei in Erf und See sowie den Einzug in die Vereinshütte möglich“, betonte Mark Müller.

Ehrung, Wahlen und Ausblick Bei den Wahlen im Rahmen der Generalversammlung des Sportfischervereins ergaben sich keine Veränderungen im Vorstand. Mark Müller bleibt Vorsitzender, Florian Lesch sein Stellvertreter. Horst Krichbaum ist Gewässerwart, Oliver Winter Kassier, Michael Niedick Schriftführer und Tobias Edelmann Beisitzer. Dazu kommt Jens Berlinger, während Achim Leis und Manuel Difloe als Kassenprüfer fungieren. Florian Lesch ehrte anschließend die beim Hegefischen erfolgreichen Teilnehmer. Vereinsmeister ist Mark Müller, den Lesch traditionell mit dem „Fischerschlappen“ auszeichnete. Auf den zweiten Platz kam dabei Daniel Link, auf den dritten Horst Krichbaum. Gewässerwart Krichbaum informierte über die Planungen zum Fischbesatz in Erf und Bücholdswiesensee. Auch er sprach die Wasserschnecke und die Verstopfung des Haselwehrs an. Danach wurden die Vorhaben für 2018 angekündigt. Dazu gehört das Fischerfest, bei dem die Handballer wieder die Vorstellung ihrer Mannschaften erwägen. Das Fest wird am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli stattfinden. In dem Zusammenhang ging der Appell an die Mitglieder, den Verein mit „möglichst optimalen Einsatz“ am Fest sowie bei Aufbau und Abbau zu unterstützen. Z

An Großereignisse erinnert

In seinem Geschäftsbericht erinnerte er an zwei Großereignisse: die Radwegeröffnung mit einem Fest zusammen mit der IG Mühlenradweg und an das Sportfischerfest mit stimmungsvollem Lagerfeuerabend. Daneben gehörten das bestens besuchte und von Florian Lesch und seinem Team vorbereitete Fischessen am Karfreitag, sechs Arbeitseinsätze und nach der Eröffnung der Angelsaison das Radwegfest zum Jahresverlauf. Der Gemeinde dankte Müller für die Errichtung einer Brücke über die Erf. Unvergesslich bleibe der Ausflug an den Altmühlzuleiter.