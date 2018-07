Anhänger mit Stroh rollte einfach davon

Anzeige

Hardheim.Ein mit Strohballen beladener Anhänger machte sich am Donnerstagabend im Gewann „Schernberg“ in Hardheim auf einem Feld selbstständig und verursachte einen bislang noch nicht bekannten Sachschaden. Aus noch nicht geklärten Gründen, löste sich die Bremse des Anhängers, so dass dieser talabwärts in ein Maisfeld rollte und hierbei gegen einen hölzernen Strommast prallte. In Folge dessen entstand ein Sachschaden an der Stromleitung, da der Mast durch die Wucht des Anhängers brach und umstürzte. In einigen umliegenden Ortschaften und auch an Windkraftanlagen kam es daher zu Beeinträchtigungen. Der zuständige Netzbetreiber konnte umgehend unterrichtet werden und nahm sich der Sache an.