Hardheim.Die Eltern und Mitglieder der Mütterinitiative wird die Nachricht freuen: Was lange währt, wird endlich gut! Bei bestem Wetter starteten gestern morgen die ersten Arbeiten am Spielplatz im Klingenweg in Hardheim. Wie Bauhofleiter Markus Alter mitteilte, werden die Spielgeräte nächste Woche Donnerstag erwartet. So konnte die Gartenbaufirma von Thomas Henn gestern morgen bereits damit beginnen, die Schächte für die Punktfundamente auszuheben. i.E./Bild: Thomas Henn