Arbeiten zur Erweiterung des Krankenhauses voll im Zeitplan

Die beiden Erweiterungsbauten am Hardheimer Krankenhaus sind inzwischen so in den Altbestand integriert, dass man keinen Unterschied mehr sieht. Auch ein neuer Schriftzug ist inzwischen angebracht. Diese Wochen haben die Arbeiten zur Errichtung eines Notausgangs über ein Notfalltreppenhaus begonnen (Bild).