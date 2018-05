Artensterben wird beschleunigt

Anzeige

Würden Sie direkt an der Straße bauen, würden Sie einen Spielplatz offen, ohne Zaun, direkt an einer Straße anlegen, an der mit Tempo 100 (und mehr) vorbeigebrettert wird?

Warum eigentlich nicht, wenn Straßenränder für die Natur so toll sein sollen, dass man dort Lebensräume verbessern will.

Seit 30 Jahren betreue ich an Straßen Amphibien und sehe so nebenbei, was da so alles unter die Räder kommt oder vom Auto erfasst im Zaun liegt. Von Insekten, die an Millionen Autos kleben, gar nicht zu reden.