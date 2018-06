ASB-Mitarbeiter auf Glücksspuren

Anzeige

Hardheim.Bereits die Zugfahrt nach Heidelberg brachte jede Menge Spaß und Heiterkeit in die Hardheimer Reisegruppe. Denn Heidrun Demel, Hausleiterin des ASB-Seniorenzentrum am Postareal in Hardheim, hatte sich ein ganz besonderes Dankeschön für ihr Team überlegt: Einen Besuch der Körperwelten-Ausstellung in Heidelberg. „Für den tollen Einsatz und die große Hilfsbereitschaft im Team wollte ich mich im Namen des ASB mit einer Überraschung bedanken“, sagt Heidrun Demel. Und das ist ihr auch gelungen: Unter dem Motto „Anatomie des Glücks – dem Glück auf der Spur“ beschäftigte sich die Körperwelten-Ausstellung mit der Frage „Wo wohnt das Glück?“. Die 200 anatomischen Plastinate sowie interaktiven Glücksstationen begeisterten die ASBler. Nach einem ausgiebigen Bummel durch Heidelberg und einem Eiskaffee in der Sonne ging es mit dem Zug zurück nach Schefflenz zum gemeinsamen Ausklang. Das Fazit des Teamst: So ein schöner Tag strengt an – und macht glücklich!