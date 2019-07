Auch Attentat auf Hitler jährt sich

Hardheim.In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und am 21. Juli vor 50 Jahren fand die erste Mondlandung statt. An beiden bedeutenden Ereignissen der Weltgeschichte hat eine Hardheimer Familie großen Anteil.

Ohne Dr. Walter Hohmann wäre die Mondlandung nicht möglich gewesen und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, der Neffe Walter Hohmanns, hatte eine tragende Rolle beim Hitler-Attentat.

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim ist nur wenigen bekannt im Gegensatz zu seinem Freund Claus Schenk Graf von Stauffenberg, welcher als Symbolfigur des Widerstands im Zentrum des Gedenkens des 20. Juli steht.

Hohmanns Neffe

Hohmanns älteste Schwester Wilhelmine Eleonore Mertz von Quirnheim (1875 bis 1954) war die Mutter von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim (1905 Bis 1944), der zum engsten Kreis der Widerstandskämpfer gehörte, welche am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Adolf Hitler verübten. Er lernte auf der Infanterieschule in Dresden seinen Jahrgangskameraden Claus Schenk Graf von Stauffenberg kennen und freundete sich mit ihm an.

In den Jahren 1936 bis 1938 wurde er zu einem zweijährigen Lehrgang an die Kriegsakademie in Berlin versetzt und traf wieder mit Graf von Stauffenberg zusammen.

Am 26. Mai 1944 übernahm Albrecht in Berlin die neue Funktion als Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt. Stauffenberg, der dieses Aufgabengebiet bis dahin innegehabt hatte, nun aber zum Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt worden war, arbeitete ihn ein. Er gehörte von diesem Moment an zum engsten Kern der Verschwörer der Bewegung des 20. Juli 1944: Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim hatte nun eine der Schlüsselpositionen bei der Organisierung des geplanten Staatsstreiches und Aufstands von Teilen des Heeres inne.

Nach dem tragischen Fehlschlag des Attentats auf Hitler wurden die Hauptverantwortlichen Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dessen Adjutant Werner von Haeften und General Olbricht auf Befehl von Generaloberst Fromm noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 standrechtlich erschossen. Die Leichen wurden in Uniform auf dem St.-Matthäus-Friedhof begraben und auf Befehl von Heinrich Himmler im Morgengrauen exhumiert und verbrannt.

Aktuelle Vorträge

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim wird in einem Vortrag mit dem Titel: „Das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und die familiären Wurzeln der am Widerstand beteiligten Familien Mertz von Quirnheim, Korfes und Dieckmann auch in unserer Umgebung“ gewürdigt. Der Vortrag findet am 14. Oktober um 19.30 Uhr im Staatsarchiv Wertheim (Archivverbund Main-Tauber) statt.

Walter Hohmann wird in einem Vortrag mit dem Titel „Wie ein Baden-Württemberger die erste Mondlandung ermöglichte: Weltraumpionier Walter Hohmann aus Hardheim“ im Rahmen der Sonderausstellung „Phänomen Universum – Utopie und Wirklichkeit“ des Badischen Landesmuseums, Außenstelle Schloss Neuenbürg gewürdigt. Der Vortrag findet am 21. November um 19 Uhr in Schloss Neuenbürg (Kutscherstube) statt. Repro: Torsten Englert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019