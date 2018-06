Auch der Lions Club unterstützt das Spielplatzprojekt der Mütterinitiative

Anzeige

Hardheim.Unter dem Motto „We serve“ unterstützt der Lions Club Madonnenland soziale Projekte und investiert Spendengelder in Kinder und Jugendliche in seinem Verbreitungsgebiet. So auch am Dienstag in Hardheim: Bernhard Bischof überreichte in Anwesenheit des Clubpräsidenten Oliver Caruso und mehrerer Persönlichkeiten des Lions Clubs wie Gabi Rösch (Bretzingen), Beate Tomann und Thomas Farrenkopf (Bretzingen) eine Spende für den neu angelegten Spielplatz im Klingenweg in Höhe von 3000 Euro an Hauptamtsleiter Lothar Beger von der Gemeinde Hardheim.

Freude auf allen Seiten

Anwesend bei diesem für sie freudigen Ereignis war auch eine ganze Reihe von Müttern und deren Kindern, die sich durch diese und die vorangegangene Unterstützung von verschiedenster Seite in ihrem Bemühen um die Neugestaltung dieses Spielplatzes belohnt und bestätigt sahen.

Kinder sollen aktiviert werden

„Hardheim freut sich“ konstatierten sowohl Präsident Oliver Caruso wie Bernhard Bischof. Ersterer verwies auf das Bemühen der beiden Hardheimer Clubmitglieder Bernhard Bischof und Gabi Rösch um die finanzielle Unterstützung der „Mütterinitiative“.