Auch mal wildfremde Menschen anlachen

Anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Katholischen Öffentlichen Bücherei war am Sonntagnachmittag die als „Nonne auf dem Skateboard“ bekannte Schwester Teresa Zukic zu Gast.

Hardheim. Das Hardheimer Pfarrheim platzte aus allen Nähten und nicht wenige Besucher mussten sich mit Stehplätzen begnügen. Aber weniger wegen ihres Bekanntheitsgrades noch wegen ihrer sportlichen Erfolge als Fußballspielerin, hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Mehrkampf, als Musicalautorin oder TV-Persönlichkeit kam die Mehrheit der Interessierten. Noch mehr sprach ihr Vortragsthema „Jeder ist normal, bis Du ihn kennst“ an.

Dieses resultiert nach ihrer veränderten Lebenseinstellung und ihrem Weg zum katholischen Glauben aus ihrem beruflichen Wirken als Ordensschwester, Diplom-Religionspädagogin und als Gründerin der der „Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu“ im Erzbistum Bamberg. All dies ließ sie mit amüsanten Betrachtungen nach ihrer Begrüßung durch Gabriele Berberich von der KÖB Hardheim zu Beginn ihres richtungsweisenden Vortrags wissen, ehe sie sich mit Schwung, Begeisterung und viel Humor dem Thema widmete.

Spirituelle Kraft Grundlage

Schwester Teresa verdeutlichte den begeistert mitgehenden Zuhörern ihre Überzeugung, mit spiritueller Kraft Menschen mit kleinen und größeren Mängeln und „ohne Umtauschabteilung“ ertragen zu können, ohne den Humor zu verlieren. Außerdem könne man so mit Menschen besser umgehen, ohne sich permanent kränken zu lassen. Auch könne man darauf verzichten, andere Menschen für das eigene Unglücklichsein verantwortlich zu machen, und stattdessen die eigenen Gefühle steuern und Situationen neu bewerten.

Möglich sei dies auf der Basis des Glaubens und dem Bewusstsein, dass Gott aus Liebe zu den Menschen als Gottes größtem Schatz ihnen seinen Sohn schenkte und Christen nichts zu verlieren haben. Der Heiland könne heilen. Im Bemühen um Harmonie zwischen den Menschen sei es jedoch äußerst wichtig, nicht passiv zu warten, sondern zielstrebig aktiv zu werden. Mit vielen praktischen Ratschlägen verdeutlichte sie, wie das Ziel Jesu, sich auf Erden zu versöhnen, realisiert und den Menschen aus der Kraft des Glaubens heraus Mut gemacht werden kann und sie zufrieden und glücklich werden können.

Eingangs betonte die Referentin die Einzigartigkeit eines jeden Individuums und die Unterschiede zwischen den Menschen. Mit Blick auf das Alte Testament konstatierte sie, dass jeder irgendwie seltsam ist. Alle wünschen sich Gemeinschaft, Geborgenheit, Harmonie, Liebe und Glück. Aber im Umgang mit anderen Menschen kann man auch enttäuscht werden.

Im weiteren Verlauf ging es um die Fragen, wie Gemeinsamkeit entstehen und Gemeinschaft positiv gelebt werden kann und weshalb so viele Missverständnisse möglich sind. Dabei sei es zu beachten, dass Leistung kein Ersatz für eine Beziehung sei, so die Referentin.

Wertvolle Ratschläge

Ratschläge gab es, wie man das Ziel „ab heute kränkt mich keiner mehr“ erreichen kann. Schwester Teresa Zukic bedauerte in diesem Zusammenhang, dass das deutsche Wort für „Anerkennung“ wohl „Neid“ sei. Wichtig sei es zu erkennen, dass verletzte Menschen andere verletzen und zur Kränkung immer zwei gehören. Eine Rolle dabei spielen Selbstwertgefühl, Beziehung, Verfassung, Ort, Zeitpunkt, Geschlecht und Absichten.

Angesprochen wurde das „ABC der Gefühle“ und nachdrücklich empfohlen, in jedem Fall auf nichts zu warten, sondern positiv aktiv zu werden.

So gab Schwester Teresa als Hausaufgaben mit auf den Weg, Zuneigung und Zuwendung mit dem Anlachen wildfremder Menschen zu bekunden und daran zu denken, dass jeder Mensch geliebt sein wolle.

Wie sich gemäß den Zielen der Bergpredigt Konflikte lösen lassen, machte sie ebenso deutlich wie das als erstrebenswerte Ziel Jesu, sich auf Erden zu versöhnen. Dazu gehöre der „erste Schritt“. Humor und das Lachen sollte man nicht verlieren. Den ein Problem bleibe immer das gleiche – egal ob man darüber weine oder lache.

Die vielen wertvollen praktischen Ratschläge der Schwester auf den Grundlagen ihres Glaubens und aus der Praxis nahmen die Zuhörer anerkennend und mit langanhaltendem, dankbarem Beifall zur Kenntnis.

Jubiläum der Bücherei

Gabriele Berberich überreichte ihr eine Erinnerungsgabe. „Mit dieser Veranstaltung feiern wir am Buchsonntag, das 170- jährige Bestehen der Katholischen Öffentlichen Hardheim“, so die Büchereileiterin, die im weiteren Verlauf kurz deren Entwicklung und Bedeutung der Bücherei schilderte. Viele Menschen hätten sich um dieselbe verdient gemacht. Stellvertretend nannte Gabi Berberich Sophie Volkert, die sich über 50 Jahre in dieser Bücherei als Leiterin engagiert hatte.

Zudem ging ihr Dank an alle in dieser Einrichtung ebenfalls ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen des Büchereiteams, an Ingrid Eirich- Schaab, die vor Jahren in akribischer Arbeit die Geschichte der Bücherei recherchiert und zu Papier gebracht hatte, sowie an die Fachstelle für kirchliches Büchereiwesen in Freiburg und Pfarrer Andreas Rapp als gutem Anwalt für die Leser, die die Bücherei wohlwollend unterstützen

Mit dem Hinweis, dass der Mensch ohne Bildung aufhöre, Mensch zu sein, lud Berberich zur intensiven Nutzung der Bücherei ein.

Abschließend stellte Manfred Weihbrecht als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates die schon lange Jahre aktiven Mitarbeiterinnen der Bücherei vor, deren Arbeit mit Beifall honorierte honoriert wurde. Z

