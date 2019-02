Auch mit 80 noch voller Elan und Schaffenskraft

Hardheim.Er ist ein „Hansdampf in allen Gassen“, temperamentvoll, hoch motiviert und engagiert; ein Mann der Tat und ein „Tausendsassa“ in einem außergewöhnlich breiten Tätigkeitsspektrum: Elmar Zegewitz hat in seinem Leben viel bewirkt und das Gemeindeleben dadurch im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, auf dem Bildungssektor sowie im Vereinsleben über Jahrzehnte nachhaltig mitgestaltet. Trotz seiner nunmehr 80 Jahre - die man ihm übrigens keineswegs anmerkt - wirbelt, organisiert und agiert der Jubilar unermüdlich. Sein Elan, seine Akribie und seine Kraft, die sich durchaus auch in überströmenden Emotionen entlädt, werden nur hin und wieder durch kleinere gesundheitliche Probleme gedämpft.

Er hält sich selbst durch Wandern fit und es ist ihm eine Freude, den Menschen kulturelle Erlebnisse zu vermitteln. Seiner Initiative ist es mit zu verdanken, dass der Odenwaldklub heute weit mehr ist als nur ein reiner Wanderverein.

Hardheim und die Region profitieren seit sechs Jahrzehnten von Zegewitz’ bürgerschaftlichem Engagement. Sei es als Leiter der örtlichen VHS-Außenstelle (seit 1964 und damit seit 55 Jahren), als Organisator von Theater- und Musicalfahrten (seit 1976), kulturellen Veranstaltungen, Parlamentsseminaren, Gesundheitskursen und Studienreisen oder als OWK-Kulturreferent. 42 Jahre stand der Jubilar an der Spitze des Hardheimer Odenwaldklubs und unter dem Kürzel „Z“ berichtet Zegewitz seit über 50 Jahren über das Hardheimer Ortsgeschehen in den Fränkischen Nachrichten.

Neben den reinen Standartangeboten setzte er besondere Akzente im Bereich von Kunst, Kultur und Bildung, wobei er stets mit seinen Angeboten auf die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen und die damit verbundenen Veränderungen flexibel reagierte.

Die VHS-Außenstelle (vormals Volksbildungswerk) in Hardheim ist durch ihn und das von ihm offerierte vielgestaltige Jahresprogramm, das praktisch alle Lebensbereiche thematisch abdeckt, eine feste, lebendige und beständige Bildungseinrichtung in der Gemeinde. Durch ihn ist die Außenstelle eine der rührigsten im Bereich der Volkshochschule Buchen.

Elmar Zegewitz ist ein Hardheimer Urgestein. Er wurde in der Erftalgemeinde geboren und verbrachte dort seine Kindheit und Jugendzeit. Seine erste Lehrstelle nach dem Abitur und der Ausbildung zum Volksschullehrer am Pädagogischen Institut in Heidelberg trat er in Hainstadt an. Parallel dazu bereitete sich der Jubilar auf die Fachgruppenprüfung für Mittelschullehrer vor. Das angestrebte Germanistik-Studium scheiterte an der Finanzierung, nachdem der Vater bereits früh gestorben war. 1970 wechselte Elmar Zegewitz zunächst an die Volksschule und kurze Zeit später an die Mittelschule (heute Realschule) in Hardheim. Bis zu seiner Pensionierung 2003 unterrichtete der Pädagoge vom alten Schlag dort viele Schülergenerationen in Deutsch und Englisch. 15 Jahre lang leitete er zudem die Hardheimer Gemeindebücherei, baute sie weiter aus und erfüllte sie durch verschiedene Aktivitäten mit Leben.

Seit seinem 25. Lebensjahr engagiert sich der Jubilar - wie bereits erwähnt - im öffentlichen Leben, stets bereit, auch sich selbst weiterzubilden. So musste er zunächst einmal lernen, mit der Schreibmaschine umzugehen (am Anfang tippte seine Frau Inge die Texte für ihn). „Später habe ich mich dann dem technischen Fortschritt - Computer und Internet - unterworfen“, wie Zegewitz es im Gespräch formuliert. Fünf Redaktionsleiter der FN in Buchen erlebte er als freier Mitarbeiter (Rudi Arnold, Pius Sanns, Harald Hanke, Dieter Schwab und Olaf Borges). „Das Schreiben und die VHS-Arbeit haben meinen Horizont erweitert und ich habe vieles mitbekommen, was ich sonst nicht erlebt hätte. Außerdem durfte ich auf diese Weise so manche große Persönlichkeiten, wie beispielsweise Heinrich Lübke und Franz Alt, kennenlernen und konnte über die VHS Kontakte zu Generalkonsuln und bis ins Staatsministerium knüpfen“, blickt er dankbar zurück. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der früher bestehenden Konzertgemeinde Hardheim hat er Stars wie Katja Ebstein ins Erftal gebracht. „Natürlich gab es auch manchen Ärger“, fügt der Jubilar an.

Durch die Ländliche Heimvolkshochschule Gamburg (H. Emmerling) angeregt, selbst Studienreisen - oft zu denkwürdigen Ereignissen - anzubieten, lernte Elmar Zegewitz viele Länder der Welt kennen. „Ich habe stets versucht, dass die von mir organisierten Angebote einen gewissen (Weiter)-Bildungswert haben und nicht nur der Unterhaltung dienen. Sie sollten darüber hinaus preisgünstig sein und Inhalte bieten“, ist ihm wichtig. „Mich freut es, wenn ich die Leute begeistern kann.“

Seine Schulklassen beteiligten sich rege an den Wettbewerben der Europaunion. Das Thema Europa begleitet Zegewitz schon seit vielen Jahrzehnten. Er war und ist bemüht (zum Beispiel mit Hilfe von hochkarätig besetzten Vorträgen), das gegenseitige Verständnis, das Wissen und das Bewusstsein für Europa im Sinne der Völkerverständigung zu stärken. In diesem Sinne unterstützte er auch als Lehrer den Schüleraustausch mit der Hardheimer Partnergemeinde Suippes und bot über den Odenwaldklub Großveranstaltung zum Thema „Europa“ an.

Für seine Verdienste erhielt der Jubilar zahlreiche Auszeichnungen, beispielsweise vom Odenwaldklub, der ihn auch zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Die Gemeinde Hardheim ehrte ihn mit den Bürgermedaillen in Bronze und Silber.

„Ich hätte das alles nie schaffen können, wenn mich meine Frau Inge und nach deren Tod jetzt meine Lebensgefährtin Karin Schropp, die Gemeinde, die Bürgermeister Hornberger, Fouquet und Rohm, Annette Mayerhöfer (früher Gusti Kistner) im Rathaus und die Vereinskollegen nicht so enorm unterstützt hätten“, zieht Zegewitz dankbar Bilanz. „Inge hat mich auch zum Wandern gebracht“, erinnert er sich mit einer verständlichen Wehmut.

Da Elmar Zegewitz unermüdlich für seine Ehrenämter unterwegs ist, bleibt ihm oft nur wenig Zeit für private Hobbys wie Musikhören oder Kegeln mit den Jahrgangsangehörigen im Kegelclub ‘39.

Zum Geburtstag gratulieren neben der Lebensgefährtin und Sohn Jörg, den weiteren Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern auch die Fränkischen Nachrichten und wünschen für das neue Lebensjahrzehnt Gesundheit und weiterhin recht viel Schaffenskraft. Am heutigen Ehrentag wird der Jubilar nicht in Hardheim sein. Er feiert den Geburtstag auswärts mit den Verwandten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019