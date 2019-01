Auf die Bibelwoche folgen Bibelabende

Hardheim.Nach der ökumenischen Bibelwoche der evangelischen Kirchen- und der katholischen Pfarrgemeinde ab 19. Januar mit Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Kirche und anschließenden Bibelabenden an drei Tagen im Januar im katholischen Pfarrheim folgen jeweils monatliche Bibelabende. Diese stehen ebenfalls unter dem Motto „Mit dem Apostel Paulus glauben – der Brief an die Philipper“.

Die Termine: 28. Februar „Mit neuen Werten“ mit Diakon Franz Greulich im katholischen Pfarrheim; 28. März „Mit Brief und Siegel“ mit Pfarrer Andreas Rapp im katholischen Pfarrheim; 23. Mai „Mit Hoffnung und Freude“ mit Pfarrer Markus Keller im evangelischen Gemeindezentrum.

27. Juni „Mit allem Nötigen“ mit Diakon Franz Greulich im katholischen Pfarrheim: 18. Juli „Ist beim Herrn etwas unmöglich“ mit Gemeindereferentin Uschi Butterweck im katholischen Pfarrheim; 26. September „Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein“ mit Pfarrer Andreas Rapp im katholischen Pfarrheim; 24. Oktober „Das Flehen der Armen dringt durch die Wolken“ mit Diakon Franz Greulich im katholischen Pfarrheim; 21. November „Seid wachsam! Ihr kennt weder den Tag noch die Stunde“ mit Pfarrer Markus Keller im evangelischen Gemeindezentrum. Jeweils am Donnerstag eines Monats beginnen die Bibelabende um 20 Uhr.

