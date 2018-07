„Auf Gottes Beistand kann man zählen“

Anzeige

Ein besonderer Tag für die Bretzinger Dorfgemeinschaft ist seit jeher das Skapulierfest. Am Samstag wurde es zum 150. Mal begangen.

Bretzingen. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus erwies sich nicht zuletzt durch den von Elmar Frank geleiteten, um Sänger aus Erfeld ergänzten Kirchenchor mit der „Missa Brevis in C“ von Wolfgang Amadeus Mozart und die von Monsignore Dr. Peter Wolf gehaltene Festpredigt als dem Jubeljahr äußerst würdig.

Nach dem Eingangslied „Nun saget Dank und lobt den Herrn“ verwies Pfarrer Andreas Rapp als Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland nach der Gratulation zu diesem besonderen Festtag auf seine ganz persönliche Verbindung zu Monsignore Dr. Peter Wolf. Beide wurden in Ersingen bei Pforzheim geboren und kannten sich bereits in Kindertagen. In seiner Predigt spann Wolf den Bogen von der am 4. Dezember 1867 in Bretzingen mit 204 Mitgliedern gegründeten Skapulierbruderschaft zur tieferen Bedeutung von Bruderschaften: „Sie wurden dereinst von Gläubigen gegründet, die auf der Suche nach Schutz und Halt waren“, bemerkte er.