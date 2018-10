Auf historischen Spuren durch Hardheim

Hardheim.Erneut bot der Bund der Selbstständigen (BdS) Hardheim mit seiner Erlebnistour durch die Erftalgemeinde anlässlich des Wendelinusmarktes einen Einblick in so manches Ereignis und historisches Geschehen.

In diesem Jahr hatte man als Themen Hardheims Schlösser, die alte katholische Kirche, die Epitaphien an der Kirche sowie die Apotheke an der Post ausgewählt, zu denen Helmut Berberich ausführliche Informationen gab. Zuvor hieß der Vorsitzende des BdS, Elmar Günther, die 40 Interessierten willkommen.

Helmut Berberich, der sich erneut als profunder Kenner der Hardheimer Geschichte erwies, zitierte den Dichter des Hardheimer Heimatliedes, Hans Scheibel, mit dessen Gedicht „Gedanken zum Gebot unserer Zeit“, ehe er einen geschichtlichen Abriss zu den Hardheimer Schlössern gab.

Das „obere“ Schloss sei vor 1564 ein viereckiger kalter „Kasten“ mit einem etwa 30 Meter hohen Bergfried gewesen, ähnlich der Schweinberger Burg. Auf den Grundmauern des „alten“ Schlosses sei dann das neue errichtet worden.

Weiter führte die Erlebnistour zum „Steinernen Turm“. Das „untere“ Schloss, dessen Bergfried allein übrig geblieben ist, habe seinen Haupteingang von der Holzgasse aus gehabt. Während der „Steinerne Turm“ ehemals ein Dach hatte, stand am südlichen Teil der Burganlage eine etwa zwölf Meter hohe Mauer mit drei Türmchen. Nachdem Ritter Wolf in 1555 die Reformation in Hardheim eingeführt hatte, wurde auch die Burgkapelle (etwa im Bereich des heutigen Anwesens Knapp) errichtet. Der Hoffenbach habe den Burggraben gespeist.

Auf dem Rückweg lenkte Berberich das Interesse seiner Besuchergruppe auf die Geschichte des Gotteshauses, denn 1618 erfuhr dessen Vorgängerkirche eine umfangreiche Renovierung und Erweiterung. In diesem Zusammenhang sei auch der schöne Altar der Künstlerfamilie Juncker abgebaut und nach Schneeberg verkauft worden. Berberich erläuterte die an der Ostseite der jetzigen Kirche angebrachten Epitaphien von Johannes Stendlein, der als Pfarrer in Hardheim wirkte und kurz vor seinem Tode wieder nach Hardheim zurückkehrte, um hier begraben zu werden.

Das zweite Epitaph, das Helmut Berberich erläuterte, war die Grabplatte von Hans Birmesser, der zusammen mit Riemenschneider in Würzburg als Schultheiß wirkte, und dessen Ehefrau Elisabeth. Urban und Maria Magdalena Kaltschmidt war das nächste Epitaph gewidmet. Schließlich wurde noch das Epitaph von Halbritter von Adamus Ernestus von Rittersberg betrachtet, der als Amtmann von Hardheim und Schweinberg fungierte.

Den Abschluss des höchst informativen Rundgangs durch Hardheim bildete der Besuch der Apotheke an der Post, wo die Besucher aktuelle Informationen über die Lagerhaltung und Abrufung der Medikamente erhielten – Bereiche, die ein Kunde in der Apotheke gar nicht sieht. hs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018