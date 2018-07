Auf Spurensuche in der Erftalgemeinde

Anzeige

Der Urenkel des Hardheimer RaumfahrtpioniersDr. Walter Hohmann, Bernhard Walter Hohmann, war auf Spurensuche von seinem bekannten Vorfahren in Hardheim.

Hardheim. Der Urenkel des Raumfahrtpioniers Dr. Walter Hohmann, Diplom Ingenieur Bernhard Walter Hohmann aus Graz, besuchte am Freitag zusammen mit seiner Frau Radka und den Kindern Benjamin und Janosch die Gemeinde Hardheim. Für die junge Familie Hohmann war es der erste Besuch im Geburtsort des Urgroßvaters.

Bekannter Vorfahre

Der Nachfahre des berühmten Raumfahrtpioniers wollte sich in Hardheim auf Spurensuche nach seinen Vorfahren begeben. Sein Ur-Urgroßvater Dr. med. Rudolph Hohmann (1845 bis 1919) war von 1873 bis Juli 1880 praktischer Arzt in der Erftalgemeinde. In dieser Zeit wurden seine drei Kinder Eleonore, Caroline und Walter geboren. Anschließend zog die Familie nach Amorbach, wo Dr. Hohmann als Hofarzt im Fürstenhaus Leinigen tätig war. 1883 siedelte die Familie nach Port Elizabeth in Süd-Afrika. Walter Hohmann lebte und arbeitete später in Essen. Die Familie Hohmann lässt sich bis zu Caspar Hohmann (1660 bis 1718) in Cranluken zurückverfolgen.