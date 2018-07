„Aufgaben auf hohem Niveau erfüllt“

Anzeige

Gleichsam waren jedoch Anteile von 78 000 Euro (Hardheim) und 34 000 Euro (Höpfingen) aus nicht mehr zu verrechnenden Abwasserabgaben des Veranlagungszeitraums 2013 anzufordern, während der angeschlossene Zweckverband tierische Nebenprodukte (ztn) durch belastete Schmutzfrachten 5000 Euro nachzahlen musste.

Das Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 977 750,50 Euro und liegt dank weit unter dem Kostensatz abgerechneten, im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführten Folgemaßnahmen 93 000 Euro unter dem Planansatz.

Der Rücklagensatz liegt bei 61 503,79 Euro. Der Schuldenstand zum Jahresende 2017 beläuft sich auf 4 283 144,96 Euro. Getilgt wurden 343 777,80 Euro, während neue Kredite über 125 000 Euro aufgenommen wurden. Eine Tilgungsumlage wurde nicht erhoben.

Zusammenfassend erklärte der Verbandsvorsitzende, dass der Abwasserzweckverband nicht zuletzt durch die Errichtung oder Sanierung aller vorgeschriebenen Sammelkanäle und Regenüberlaufbecken „seine Aufgaben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau erfüllt“ und sprach von einem „sehr zufriedenstellenden Rechnungsergebnis 2017“. So war es reine Formsache, dass die Jahresrechnung einstimmig beschlossen wurde.

Uferbefestigung erforderlich

Danach ging es um die Sanierung der 1987 errichteten Kläranlage und um Maßnahmen zur Uferbefestigung der Erfa, die mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt sind. Beides soll ab 2019 in fünf Jahresschritten durchgeführt werden. Weiterhin wurde die Fernüberwachung der Abwasseranlagen besprochen. Aktuell seien die Regelüberlaufbecken mehrheitlich an die 2010 und 2011 eingerichtete Fernwirkzentrale angeschlossen. Dennoch sei ein hoher Personalaufwand vonnöten, um die noch nicht mit der Zentrale verbunden Anlagen in Gerichtstetten, Bretzingen („Waage und „Schneidmühle“), Rüdental sowie „Gumbertsbrunnen“, „Tiefer Weg“ und „Wurmberg“ und fünf Pumpwerken zu kontrollieren.

Fernüberwachung der Anlagen

„Ein Anschluss an die Fernwirkzentrale gestattet einfache und effektivere Wartung und Überprüfung sowie frühes Erkennen etwaiger Störfaktoren und dokumentiert das Entlastungsverhalten“, erklärte Volker Rohm. Die bis Ende Juni 2019 zu verrichtenden Vorbereitungsarbeiten wurden einstimmig der Firma Henn aus Buchen übergeben, die als günstigster Bieter ein Angebot von 55 010,13 Euro einreichte. Für den Einbau der Fernwirktechnik erhielt das Bad Mergentheimer Unternehmen UFT mit der Angebotssumme 170 221,36 Euro den Zuschlag.

Ebenso stand die Instandsetzung der Brauchwasserversorgung auf der Tagesordnung. Aufgrund der defekten Entkeimung und teilweise ausgefallener Entnahmemöglichkeiten wird das Brauchwasser aktuell in nicht desinfiziertem Zustand aus dem Auslauf der Kläranlage entnommen, was aus hygienerechtlicher Sicht fragwürdig sei. Im Ganzen müsse man zwar die Brauchwasserversorgung neu konzipieren, doch sei eine alte Brunnenanlage in der Nähe des Faulturms vorhanden, die für rund 7000 Euro reaktiviert werden könne.

„Gerade weil es sich um Grundwasser handelt, muss man es nicht weiter filtrieren“, merkte Rohm an und stellte klar, dass von einem halbherzigen Kompromiss nicht die Rede sein könne, viel eher von einer nachhaltigen Lösung mit längerem Bestand. Auch hier erging einstimmiger Beschluss.

Weiteres Augenmerk betraf die Personallage. Nachdem früher Saisonarbeiter des Bauhofs Geländepflegearbeiten an der Kläranlage verrichteten, ist damit derzeit die Belegschaft betraut. Um Engpässe zu vermeiden, könne man über die Digeno (Dienstleistungsgenossenschaft des Neckar-Odenwald-Kreises) Arbeiter akquirieren oder Bauhof-/Saisonarbeiter der Gemeinde Hardheim mit maximal 25-prozentiger Beschäftigung auslagern. Das wurde unter der Prämisse, dass die Modalitäten zuvor genau abgeklärt werden, einstimmig vom Gremium befürwortet.

Vertagt wurde die Entscheidung über ein Gutachten zur Überprüfung des Personalbedarfs in der Kläranlage. Sinnvoller sei es, so die Meinung des Gremiums, diese auch finanziell nicht unerhebliche Thematik erst nach der Durchführung aller Sanierungsmaßnahmen anzugehen.

In der Rubrik „Eilentscheidungen“ brachte Volker Rohm die Aufnahme eines Investitionskredits über 125 000 Euro zur Sprache und leitete zu den Bekanntgaben über: „Der Förderantrag für die Kläranlagensanierung wurde vorläufig zurückgestellt, wird aber im September 2018 vollumfänglich neu eingereicht“, informierte er und gab bekannt, dass die Gemeinde Ahorn durch die marode Kläranlage im Ortsteil Buch großes Interesse daran habe, Buch an die Kläranlage im Erftal anzubinden.

„Unsere Kläranlage ist für 34 000 Einwohner ausgelegt und verkraftet auch die 300 Menschen aus Buch“, schilderte Rohm. Auf Rückfrage von Klaus Schneider erklärte Kämmerer Bernd Schretzmann, dass die bisherige Kläranlage in Buch zu einem Regenüberlaufbecken umfunktioniert werde und man ein rund drei Kilometer langes Kanalnetz nach Gerichtstetten verlegen müsse. „Das aber ist Sache der Gemeinde Ahorn“, hielt er fest.

Siegfried Horn fragte, ob sich Ahorn am Sanierungsplan beteiligen werde; hier entgegnete Schretzmann, „dass Gespräche geführt werden“, während Herbert Frisch das „Paradebeispiel für kreis- und regierungsbezirkübergreifend Zusammenarbeit“ lobte - schließlich untersteht das im Main-Tauber-Kreis liegende Ahorn dem Regierungspräsidium Stuttgart. ad

