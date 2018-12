Aufschwung und Aufbruchstimmung

Wie war das damals, als zu Beginn der 1960er Jahre die ersten Soldaten nach Hardheim kamen? Ist ein ähnlicher Aufschwung jetzt wieder zu erwarten? Die FN gingen diesen Fragen nach.

Hardheim. Mit der Aufstellung und Stationierung des neuen Panzerbataillons 363 in Hardheim wird die 55-jährige Tradition als Standortgemeinde weitergeführt. FN-Mitarbeiter Hans Sieber erinnert sich an die Anfänge, die er selbst als Jugendlicher miterlebt hat. Zusätzlich recherchierte er interessante Fakten aus den Anfangsjahren der Kaserne. Der Beginn des Depots, der hier nicht beleuchtet werden soll, war schon etwas früher.

Als Ende der 1950er Jahre in Hardheim und Umgebung „ruchbar“ wurde, dass die Luftwaffe der neu aufgestellten Bundeswehr an dem ehemaligen Gelände des Feldflugplatzes Schlempertshof ein großes Interesse für einen Düsenjägerflugplatz zeige, machte sich Bürgermeister Kurt Schmider ob seiner Kontaktfreudigkeit auf die „Socken“ und machte sich zum Sprecher und Vordenker der Bürgermeister der umliegenden Gemeinden. Diese alle befürchteten eine enorme Lärmbelästigung durch startende und landende Maschinen.

Stattdessen handelte er die etwas „ruhigeren“ Quartiere „Nikestellung“ (obwohl anfänglich zwar „Nike“-Raketen, dann aber Flugabwehrraketen des Typs „Hawk“ stationiert waren, hielt sich die Bezeichnung Nike) und Flugabwehrkaserne ein.

Dem allerdings wollten die Gemeinderäte von Hardheim nicht unbedingt folgen. Ihrer Ansicht nach sollte das „Militär“ fortbleiben: Man hatte Angst um „Sitte und Moral“, die nach damaliger Vorstellung in einer Garnisonsgemeinde unter die Räder komme. Kurt Schmider gelang es nach und nach, diese Bedenken zu zerstreuen, denn einen Fluglärm wollte man im Erftal auch nicht wieder haben.

Zunächst kamen die Amerikaner

Im Jahr 1961 war es soweit: Die US-Raketenstation wurde in Betrieb genommen und – weil „hochwichtig“ – von den US-Amerikanern auch gegenüber der Außenwelt abgeschirmt. Am 13. August 1961 erlebte sie schon die erste „Feuertaufe“. Durch den Bau der Berliner Mauer herrschte in Hardheim sowie bei den beiden Schwesternstationen in Dallau und Mainbullau allerhöchste Alarmbereitschaft. Das umso mehr, als um diese Zeit herum auch Fahrzeuge und Personen der sowjetischen Militärkontrollkommission gesichtet worden sein sollen, die ja aufgrund des Potsdamer „Viermächte-Abkommens“ überall in den westlichen Besatzungszonen ungehindert herumfahren durften und nur Angehörigen der übrigen Besatzungsmächte zur Ausweiskontrolle verpflichtet waren.

Am 8. April 1961 begannen mit dem „ersten Spatenstich“ die Erdarbeiten für die neue Kaserne im „Seubental“ zwischen dem „Mainberg und dem Schmalberg gelegen. Für sie war ganz anfänglich die Bezeichnung „Baulandkaserne“ vorgesehen. Riesige Bagger und ebenso großen Muldenkipper rückten in das beschauliche Erftal ein. Sie begannen, Hänge abzugraben und Senken aufzufüllen.

So etwas hatte man hier noch nie gesehen. Eine Baggerschaufel voll Erdreich hätte einen handelsüblichen Straßen-Lkw buchstäblich zerlegt. Mit etwa fünf Baggerschaufeln Erdreich war einer der Riesenlaster mit rund 30 Tonnen beladen. Und die holperten im ständigen Rundkurs über das künftige Kasernengelände und füllten Mulden und Täler auf.

Zwar brachten die bauausführenden Firmen Philipp Holzmann, Grün und Bilfinger sowie Sax und Klee aus Mannheim und Kaiserslautern Fachkräfte wie Ingenieure, Vermesser, Bagger- wie Fahrzeugfahrer mit, mussten sich aber ansonsten auf dem örtlichen Markt selbst um weitere Arbeitskräfte bemühen.

Die Firmen Bernhard-Bau, Wilhelm Kuhn in Höpfingen und Jana in Tauberbischofsheim, die sogar täglich einen großen Bus für den Transport ihrer Bauarbeiter ins Taubertal organisierte, verloren vermutlich die meisten Arbeitskräfte an die „Arge-Tiefbau“, wie sich das Konsortium nannte.

Etwa 26 italienische Gastarbeiter wurden seit August 1960 an der Baustelle „Triebweg“ und ab Mai 1961 an der Baustelle „Gehlen“ eingesetzt. Sie waren im Melderegister der Gemeinde erfasst und wohnten in Baracken auf der Baustelle, hassten das deutsche, nasskalte Wetter und hatten fürchterliches Heimweh.

Durchweg Süditaliener waren es gewesen und allesamt Familienväter, die fernab ihrer Familien für deren Lebensunterhalt ein kärgliches Leben auf dem Bau fristeten. FN-Mitarbeiter Hans Sieber verrichtete 1962 selbst einen Ferienjob auf der Baustelle, verdiente dadurch fast doppelt so viel als seinerzeit sein Vater und hatte gute Kontakte zu den Italienern, die sich über jede menschliche Zuwendung freuten.

Nach Beendigung der Erdarbeiten zogen alle italienischen Gastarbeiter wieder ab, denn die Hochbauten wurden in erster Linie von Firmen aus der näheren Umgebung und mit deutschen Fachkräften errichtet.

Weil die international agierenden Firmen aus Mannheim und der Pfalz dringend Personal suchten, boten sie mit „städtischen“ Löhnen, die weit über dem örtlichen Niveau lagen, große Anreize für Arbeitnehmer. Die Firmen von Hardheim und dem Umland mussten ob dieser Löhne bei der Vergütung ihrer Mitarbeiter nachziehen.

Am 1. April 1966 erfolgte vor einer stattlichen Anzahl geladener Gäste der feierliche Richtspruch in der Kaserne. Alle Unterkunftsgebäude standen. Zuletzt wurden das Stabsgebäude, das Wachgebäude und das Offizierscasino errichtet. Erst Jahre später wurden die drei Unterkunftsgebäude, das Technikzentrum und die Sportanlage auf der Höhe des Kasernenareals errichtet.

Wahre Aufbruchstimmung

Eine wahre Aufbruchsstimmung herrschte im Erftal. Es war eine Zeit bedeutender und prägender Baumaßnahmen: Da wurde 1958 mit dem Schulhausneubau begonnen, das Hallenschwimmbad und die Sporthalle wurden 1960 in Betrieb genommen, die Friedhofkapelle wurde gebaut, die Erfa-Korrektur abgeschlossen und die Innerortssanierung „Hofacker“ in die Wege geleitet. In Erwartung von Offizieren und Unteroffiziersdienstgraden und deren Familien entstanden nach und nach Mehrfamilienhäuser in der Roten Au, die beiden achtgeschossigen „Hochhäuser“ in der Eichendorffstraße mit je 24 Wohnungen und die „Offiziersgebäude“ in der Lessing- und Schillerstraße.

Aber auch für die deutschen zivilen Arbeitskräfte in der Standortverwaltung und der Truppe und deren Familien, die in einer gewissen „Sogwirkung“ durch die Bundeswehr nach Hardheim kamen, entstanden ausreichend Wohnungen in der Beethoven- und Schillerstraße.

Zuvor hatte der TV Hardheim sein neues Sportgelände an der Querspange geschaffen. Sportgelände wie Schwimmhalle wurden von der Truppe reichlich genutzt, ehe auf dem Kasernenareal ein eigener Sportplatz mit Laufbahnen entstand. Dafür durften die Hardheimer Sportvereine die Bundeswehrsporthalle mitbenutzen.

Im Zusammenhang mit der Etablierung Hardheims als Ganisonsgemeinde waren noch weitere Probleme zu lösen. Neben den Straßenbauten zur Kaserne, zum Gerätedepot und zu der amerikanischen Unterkunft mussten die Wasser- und Abwasserleitungen mit einer neuzeitlichen Kläranlage und auch das Krankenhaus erheblich erweitert und leistungsfähig modernisiert werden. Und auch die Müllabfuhr war zeitgemäß zu organisieren. (Fortsetzung folgt)

