Auftanken in der Fastenzeit

Hardheim/Höpfingen.In der Fastenzeit bietet die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland in diesem Jahr ein vielseitiges Angebot an Impulsen und Auszeiten, die in Kombination oder als Einzelangebote wahrgenommen werden können.

Dazu gehört zum einen das Heilfasten. Es soll die natürlichen Selbstheilungskräfte anregen, den Körper entschlacken und ein umfassendes Wohlbefinden schenken. Fasten hat Auswirkungen auf den Körper, aber genauso auch auf Seele und Geist und dadurch Einfluss den ganzen Menschen. Der gewählte Weg des Fastens ist nach Dr. med. Lützner aufgebaut. Allerdings können die Teilnehmer selbst für sich entscheiden, in welcher Form sie fasten möchten. Die Spanne reicht vom Verzicht auf feste Nahrung bis zum Verzicht auf ungute Gewohnheiten.

Das zweite Angebot sind die Exerzitien für den Alltag. Hier geht es darum, sich wieder auf das Hier und Jetzt zu besinnen, im Moment anzukommen und das Leben anzunehmen so, wie es ist. Oft sind die Menschen so überhäuft von Aufgaben, dass sie gar nicht fähig sind, voll im Moment anzukommen und ihn mit allen seinen Facetten auszukosten.

Der Fokus liegt hier nicht auf der Beseitigung aller Konflikte, sondern eher darauf, die äußeren Umstände mit einem festen Fundament unter den Füßen ins Leben zu integrieren, damit die Belastungen und Aufgaben des Alltags das Leben nicht ins Wanken bringen. Hier werden jeden Sonntag in der Fastenzeit von 18 bis 18.30 Uhr in der katholischen Kirche Impulse gesetzt, die dann je nach eigenem Bedürfnis und Zeit in den Alltag integriert werden können.

Ergänzend hierzu lädt in Höpfingen immer freitags von 8 bis 8.30 Uhr der Morgenimpuls ein, sich mit dem Lebensentwurf nach Franz von Assisi auseinanderzusetzen und zu schauen, was davon für das eigene Leben umsetzbar ist.

All diese Angebote haben einen roten Faden, der sie miteinander verbindet, aber dennoch für diejenigen, die nur wenige Termine wahrnehmen können, abgeschlossene Impulse bieten.

Ein Höhepunkt für alle, die in Naturwissenschaft und Glaube interessiert sind, ist der Abend des Palmsonntags in Dornberg. Unter dem Titel „Gekreuzigt, begraben und auferstanden“ stellt Wolfgang Kaufmann spannende und herausfordernde Erkenntnisse der Naturwissenschaft dem Glaubensbekenntnis gegenüber. Im Anschluss ist Zeit für Austausch untereinander und mit dem Team „Zeit für Neues“ der Seelsorgeeinheit.

Musikalische Auszeit

Ein weiteres Angebot ist die „Musikalische Auszeit“ am Mittwoch, 17. April. Diese wird von der Gruppe „Timeout“ und den Schweinberger Ministranten gestaltet.

Der Zeitraum des Heilfastens beläuft sich auf den 9. Bis 18 April. Die Grundeinführung für Neueinsteiger findet hierfür am 26. März um 19 Uhr im Pfarrhaus statt.

Der erste Termin für die Exerzitien ist der 10. März in der Pfarrkirche St. Alban Hardheim und der erste Morgenimpuls startet am 15. März im Pfarrhaus Höpfingen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019