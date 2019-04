Ausgleichsbeträge sind nicht zu zahlen

Hardheim.Durch die Ortskernsanierung in Gerichtstetten wurde für jedes grundsätzlich beitragspflichtige Grundstück eine Wertsteigerung ermittelt. Diese sei allerdings nach den Vorgaben der rechtlichen Grundlagen und unter Berücksichtigung der speziellen Verhältnisse in Gerichtstetten als geringfügig anzusehen. Mit zu erwartenden Ausgleichsbeiträgen in Höhe von maximal 29 407 Euro für 95 Grundstücke stehe die Ausgleichszahlung in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Verwaltungsaufwand in Höhe von (hochgerechneten) 64 886 Euro, erläuterte Bernhard Popp vom Gemeindebauamt in der Gemeinderatssitzung. Laut Sanierungsberater Kessler sei eine Erhebung „nicht zielführend“, erläuterte Bürgermeister Rohm, und auch „haushaltswirtschaftlich nicht angeraten“ (Berrnhard Popp“). Der Gemeinderat beschloss daher bei drei Enthaltungen, von einer Erhebung der Ausgleichsbeträge abzusehen und damit die Sanierung abzuschließen. i.E.

