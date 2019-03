Austausch mit der DRK-Ortsgruppe

Hardheim.Nachdem sich im vergangenen Oktober die Einsatzkräfte der DRK-Ortsgruppe Hardheim über Möglichkeiten und Techniken einer Selbstverteidigung für Einsatzkräfte von Vertretern des Vereins für Kampfsport und Gesundheitssport Erftal informieren ließen, folgten im Gegenzug nun für die Sportler Informationen zur Ersten Hilfe im DRK-Vereinsheim aus der Sicht der Sanitäter. DRK-Bereitschaftsleiterin Vera Stolzenberger hatte dazu für die acht Teilnehmer am Samstagmorgen einen Querschnitt über Hilfs- und Rettungsmaßnahmen sowohl in Theorie als auch in Praxis vorbereitet.

Dabei ging es im ersten Teil um Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, wobei insbesondere die Helmabnahme bei verunfallten Motorradfahrern sowie die Herz-Lungen-Wiederbelebung mit und ohne Automatisierten Externen Defibrillator (AED) ausgiebig geübt wurde. Dazu gab Stolzenberger auch Hinweise auf die Standorte der AED, die über die Smartphone-App „Defikataster“ per GPS-Signal einsehbar seien. Den Abschluss bildeten Ausführungen über internistische und häusliche Notfälle.

Für die Mitglieder des Vereins für Kampfsport und Gesundheitssport Erfatal bedankte sich Heiko Hämmerle bei der Referentin des DRK. Er unterstrich, dass die Mitglieder beider Vereine gegenseitig interessante Informationen mitgenommen hätten und dass mit diesen Treffen auch eine freundschaftliche Verbindung entstanden sei. hs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019