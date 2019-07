Badisch-bayerische Kontaktpflege in Eichenbühl

Hardheim.Trotz tropischen Temperaturen gingen am Montagnachmittag 33 Radler aus Hardheim und der Umgebung wieder auf Tour. Ziel war das benachbarte Eichenbühl mit seiner „Rummelsekerb“.

Gestartet wurde bei der Steinemühle. Schon bald erreichte man den schattigen Wald des Erftales, wo sich das Radeln auch bei hochsommerlichen Temperaturen noch angenehm meistern lässt.

Fahrradfahrer aus Hainstadt, Höpfingen, Glashofen und Reinhardsachsen nahmen bei der mittlerweile bekannten Tour teil, worüber sich die Verantwortlichen der IG „Mühlenradweg Erftal“ freuten.

Nach einem herzlichen Empfang in Eichenbühl durch den Vorsitzenden des dortigen Musikvereins, Hermann Schmedding, und Bürgermeister Günter Winkler, zeigte sich schnell in geselliger Runde, dass die Badener nicht nur wegen des Kesselfleisches nach Eichenbühl kamen, sondern dass mittlerweile eine gewachsene Freundschaft zwischen den Bayern und den Badenern entstanden ist. In geselliger Runde fühlten sich die Badener wohl.

Bürgermeister Winkler, selbst Mitglied der Musikkapelle und Moderator, ließ die Kapelle „Eichenkranz“ Eichenbühl in seiner humorvollen Art vor der Rückfahrt nochmals kräftig aufspielen, was einige Radler bei einem Walzer zum Tanzen animierte.

Auf der Rückfahrt legte man in Riedern einen kurzen Stopp ein, nachdem dort ein Zwitscher-Kasten entdeckt wurde, dessen Existenz bislang nur Insidern bekannt ist.

Die ein oder andere Steigung auf der Rückfahrt nach Hardheim war dann kein Problem mehr, da die meisten Teilnehmer mit einem E-Bike unterwegs waren und die anderen auch ohne Unterstützung so viel Schwung mitgenommen hatten, dass es bis Hardheim reichte.

