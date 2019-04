Hardheim.Karten für einen Ballettbesuch in Stuttgart kann man bei der VHS-Außenstelle bestellen. Zur Auswahl sind das Ballett „Romeo und Julia“ mit der Choreographie von John Cranko nach William Shakespeare und mit der Musik von Sergej Prokofjew am Dienstag, 23. Juli, und das Ballett „Die Kameliendame“ von John Neumeier nach Alexandre Dumas mit der Musik von Frédéric Chopin am Freitag, 26. Juli. Zu den Eintrittspreisen hinzu kommen die Fahrtkosten für den Bus, der ab Hardheim über Walldürn, Buchen und Osterburken eingesetzt wird. Informationen und Anmeldungen bei der VHS-Außenstelle, Telefon 06283/ 8338, oder im Rathaus, Vorzimmer des Bürgermeisters bei Anette Mayerhöfer, Telefon 06282/5851. Die Abfahrtszeiten an den einzelnen Orten werden den Teilnehmern noch mitgeteilt.

