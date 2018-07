Basteln, Radfahren, Zeltlager, Spiele und Kasperle

Anzeige

Sonntag, 29. Juli: Ganztägige Radtour ins Maintal (IG Mühlenradweg) über Walldürn, Amorbach und Miltenberg nach Bürgstadt und durchs Erftal zurück. Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Schlossplatz. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Montag, 30. Juli, bis Mittwoch, 1. August: Schnuppertennis und Tenniscamp beim Tennisclub Hardheim jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Tennisgelände für Kinder ab acht Jahren. Anmeldungen bei Stefan Müller, Telefon 06283/318 338 oder per e-mail: stefan-kh-mueller@web.de

Sonntag, 29. Juli, bis Freitag, 10. August: KjG-Zeltlager in Dürrenmettstetten. Infos unter www.kjg-hardheim.de/zeltlager/anmeldung

Mittwoch, 1. August: Entdeckungsreise durch das Krankenhaus für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Anmeldungen unter 06283/56190 (vormittags). Treffpunkt 14.30 Uhr Eingang Krankenhaus.

Freitag, 3. August: „Nistkästen bauen und bemalen“ für Kinder von sieben bis neun 9 Jahren mit Verpflegung. Treffpunkt: 10 Uhr Eirich-Parkplatz. Veranstalter: Verband Wohneigentum. Anmeldungen bei Irene Leiblein unter 06283/505868.

Dienstag, 7., oder 21. August: Ein Tag auf dem Reiterhof bei Familie Englert (Reiterhof Odenwald) für Kinder von sechs bis 14 Jahren jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 06283/50198. Bei Bedarf Betreuung ab 7.30 Uhr.

Samstag, 4. und 11. August sowie 1. September: „Eselwanderung mit Dominik und Picknick“ für Familien und Kinder (ab zehn Jahren ohne Begleitung). Treffpunkt 13 Uhr Reiterhof Odenwald, Dornberg. Eselkutschfahrten für Familien und Kinder nach Absprache. Anmeldungen unter 06283/50198 oder 0170/3558804.

Montag, 13., bis Samstag, 18. August: DLRG-Ferienfreizeit „Asterix und Obelix“ für Daheimgebliebene. Anmeldungen nur noch möglich am Montag, 16. Juli, von 18.30 bis 19 Uhr im Marstall.

Mittwoch, 15. August: Das Kinomobil kommt in die Erftalhalle mit den Filmen „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (15.30 Uhr) und „Call me by your name“ ( 19.30 Uhr).

Dienstag, 21. August: „Kasperle und die Piraten“ im „Bahnhof 1910“ Hardheim mit Adrien Megners Kindertheater „Papiermond“. Beginn 15.30 Uhr für Kinder ab drei Jahren. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Mittwoch, 22. August: „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier“ (Kolpingfamilie Hardheim) von 14 bis 17 Uhr im alten Kindergarten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Anmeldungen bei Alexandre Ost, Telefon 06283/227777.

Sonntag, 26. August: Inline-Skating-Kurs für Jung und Alt (Sparkasse Tauberfranken) mit Rainer Paul vom TV Hardheim auf dem Rewe-Parkplatz. Anfängerkurs für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ab 10 Uhr. Anmeldungen bei der Gemeindeverwaltung, Telefon 06283/580.

Montag, 27. August: „Wir bauen ein Vogelhaus und Insektenhotel“ (Kolpingsfamilie Erfeld) für Kinder ab fünf Jahren. Treffpunkt: 9.30 Uhr am Spielplatz Hintere Gasse. Verpflegung wird angeboten. Anmeldungen bei Simone Zuber, Telefon 09340/623.

Montag, 3. September: Spiele mit Fallschirm und großem Weltball sowie Gruppenspiele für Kinder ab sechs Jahren im Schlossgarten ab 15 Uhr. Obst wird angeboten. Veranstalter: OWK Hardheim (Familie Kaiser), Telefon 06283/1216.

Donnerstag, 6. September: Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg baut Luftkissenboote mit Kindern von neu bis 14 Jahren. Treffpunkt 16 Uhr Schlossplatz. Anmeldungen bei Familie Gramlich, Telefon 06282/7603.

Freitag, 7., bis Sonntag, 9. September: Fußball-Kids-Camp auf dem Sportplatz Gerichtstetten für Jungen und Mädchen von sechs bis zwölf Jahren. Ansprechpartner. Manfred Reiß, ehemaliger DFB-Stützpunkttrainer, Telefon 06287/4200. Organisation und Anmeldungen: SV Gerichtstetten, Sven Feiler, Telefon 09340/929533, sowie bei Heidrun Fischer, 06296/95003.

Sonntag, 9. September: Ganztägige Radtour nach Beckstein (IG Mühlenradweg). Treffpunkt 9 Uhr zu einer auf dem Schlossplatz. Es ist keine Anmeldung nötig.

Wöchentlich im Programm: Die Gemeindebücherei ist in den Sommerferien dienstags von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet, die katholische öffentliche Bücherei im Pfarrheim an allen Feriensonntagen von 10 bis 12 Uhr.

