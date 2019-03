Baueinsatz für Jugendgruppe

Hardheim.Die diesjährige bundesweite 72-Stunden-Aktion findet vom 23. bis 26. Mai statt. „In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen“ – das ist Motto und Ausgangspunkt aller Aktivitäten rund um die Aktion. Bei der 72-Stunden-Aktion engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eigenverantwortlich und selbstorganisiert in einem sozialen Projekt. Der Grundgedanke ist, den christlichen Glauben zu leben und durch die Umsetzung eines sozialen Projektes im Einsatz für Andere und mit anderen zu sei.

In Hardheim ist es eine Kinder- und Jugendgruppe von evangelischen und katholischen Jungen und Mädchen, die in 72 Stunden etwas bewegen möchte. Das Projekt wird erst am 23. Mai bekanntgegeben. Die Teilnehmer wissen aber schon, dass es einen Baueinsatz geben wird und dass es Geld kosten wird.

Aktion am Sonntag

Um die 72-Stunden-Aktionskasse ein wenig aufzubessern, bietet ein Teil der Gruppe am Sonntag, 31. März, in der evangelischen Kirche nach dem Gottesdienst kleine Ostergeschenke, Kuchen und Tee an. Gleichzeitig wird um eine Spende gebeten, damit die 72-Stunden-Aktion ein voller Erfolg wird.

